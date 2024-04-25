快訊

大雷雨灌台南 粉專：範圍更廣、強度更強「很像梅雨的春雨」

隋棠孩子被地震嚇到失眠 讚老師「1舉動」：以人為本

台積電ADR小跌 聯電隨費半勁揚逾1%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
儘管類比半導體巨擘德儀財測展望佳，帶動多數晶片股上漲，但台積電ADR在先前漲多後暫歇。（路透）
儘管類比半導體巨擘德儀財測展望佳，帶動多數晶片股上漲，但台積電ADR在先前漲多後暫歇。（路透）

台股ADR周三（24日）漲跌互見，儘管類比半導體巨擘德儀財測展望佳，帶動多數晶片股上漲，但台積電ADR在先前漲多後暫歇，收盤小跌0.34%至每股132.97美元，換算並折合台幣後為每股865.37元，較台北交易股票溢價率為10.52。聯電上漲1%。

道瓊工業指數24日收盤小跌42.77點，跌幅0.11%，至38,460.92點；標普500指數上漲1.08點，漲幅0.02%，至5,071.63點；那斯達克指數上漲16.11點，漲幅0.10%，至15,712.75點。

費城半導體指數勁揚逾1%至4,526.20點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 168.72 +0.48 148.00 14.00

中華電 CHT 124.43 -0.91 124.50 -0.05

台積電 TSM 865.37 -0.34 783.00 10.52

聯電 UMC 50.11 +1.32 50.20 -0.18

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台股 指數

延伸閱讀

蘋果自研 AI 處理器 台鏈助攻…預計明年下半年量產

聯電：庫存逐漸回健康水位 電腦、消費等領域將回穩

聯電2024年第1季EPS 0.84元 配息3元

辛耘、家登 四檔搶鏡

相關新聞

歐盟、大陸貿易緊張升高 習近平訪歐前夕橫生枝節

繼電動車與風力發電機後，歐盟對北京當局不公平貿易行為的調查領域擴及中國大陸的醫療器材採購市場、與安檢設備業者同方威視（N...

跌落神壇？ 「女股神」伍德的方舟基金正在快速下沉

有「女股神」稱號的方舟投資管理（ARK）執行長伍德（Cathie Wood），正面臨投資人跳船的困境，投資人今年來已從她...

美晶片設備製造商科林研發財報和財測略優於預期 盤後股價小跌

美國晶片設備製造商科林研發（Lam Research）周三公布上季獲利略優於華爾街預期，但股價在盤後交易仍小幅下滑。

台積電ADR小跌 聯電隨費半勁揚逾1%

台股ADR周三（24日）漲跌互見，儘管類比半導體巨擘德儀財測展望佳，帶動多數晶片股上漲，但台積電ADR在先前漲多後暫歇，...

美股多空拉鋸後呈現平盤 費半勁揚1%獲德儀財測激勵

美國股市三大指數周三（24日）收盤分別呈現小幅漲跌，標普500指數在震盪交投中勉強收在平盤上，投資人在美國公債殖利率上升...

特斯拉財報失色 喊推平價車…市場解讀利空出盡

特斯拉第1季財報乏善可陳，獲利年比腰斬，營收減幅為2012年來最大，庫存季比幾乎倍增，毛利率降至17.4%，但市場解讀認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。