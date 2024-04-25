台積電ADR小跌 聯電隨費半勁揚逾1%
台股ADR周三（24日）漲跌互見，儘管類比半導體巨擘德儀財測展望佳，帶動多數晶片股上漲，但台積電ADR在先前漲多後暫歇，收盤小跌0.34%至每股132.97美元，換算並折合台幣後為每股865.37元，較台北交易股票溢價率為10.52。聯電上漲1%。
道瓊工業指數24日收盤小跌42.77點，跌幅0.11%，至38,460.92點；標普500指數上漲1.08點，漲幅0.02%，至5,071.63點；那斯達克指數上漲16.11點，漲幅0.10%，至15,712.75點。
費城半導體指數勁揚逾1%至4,526.20點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 168.72 +0.48 148.00 14.00
中華電 CHT 124.43 -0.91 124.50 -0.05
台積電 TSM 865.37 -0.34 783.00 10.52
聯電 UMC 50.11 +1.32 50.20 -0.18
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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