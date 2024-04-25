快訊

大雷雨灌台南 粉專：範圍更廣、強度更強「很像梅雨的春雨」

隋棠孩子被地震嚇到失眠 讚老師「1舉動」：以人為本

美股多空拉鋸後呈現平盤 費半勁揚1%獲德儀財測激勵

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。路透
紐約證交所交易員。路透

美國股市三大指數周三（24日）收盤分別呈現小幅漲跌，標普500指數在震盪交投中勉強收在平盤上，投資人在美國公債殖利率上升和正面的企業財報，尤其是科技大公司的財報之間進行權衡。

道瓊工業指數24日收盤小跌42.77點，跌幅0.11%，至38,460.92點；標普500指數上漲1.08點，漲幅0.02%，至5,071.63點；那斯達克指數上漲16.11點，漲幅0.10%，至15,712.75點。

費城半導體指數仍勁揚逾1%至4,526.20點，受德儀財測展望佳、股價大漲超過5%，激勵多數晶片股上漲。

美國財政部周三創紀錄標售700億美元五年期公債，推動公債殖利率上揚，為股市帶來拖累。指標10年期美債殖利率上升5個基點，至4.6459%。

Bell Curve Trading首席市場策略師Bill Strazzullo說：「我最擔心的是債券市場，尤其是美國較長期公債殖利率。」

在標普500指數的11個主要類股中，有七個上漲，主要消費品類股、公用事業類股、非必需消費品類股和房地產類股漲幅居前。

投資者還關注企業的上季財報，尤其是大型成長股。科技巨頭Meta Platforms盤後重挫11%，儘管該公司第1季營收超出預期，但表示2024年的資本支出可能高達400億美元。

Hargreaves Lansdown的Sophie Lund-Yates表示： 「Meta資源龐大，但非無限，」，「有關支出計畫的措辭再次變得更加大膽，這可能是令市場感到不安的原因」。

特斯拉股價大漲12%，此前這家電動汽車製造商計劃提高產量並推出更多經濟實惠的車型，蓋過了其疲軟財報業績造成的拖累。

市場正關注周四公布的第1季美國國內生產毛額數據和周五公布的3月個人消費支出（PCE）物價指數。先前，3月消費者物價通膨報告高於預期，這延後了聯準會何時開始降息的預期。

波音股價下跌 2.8%，此前該飛機製造商報告其七個季度以來首次季度收入下滑。

製藥商百健第1季獲利超出預期，股價上漲4.5%，而醫療設備製造商Boston Scientific上調了年度獲利預測後，股價上漲5.7%。

玩具製造商孩之寶股價跳漲近12%，此前報告第1季銷售額降幅小於預期，且獲利輕鬆超過預期。

指數 標普 美國

延伸閱讀

德儀上季財報雙喜 營收獲利都優於預期

台積電無庸置疑很好…為何法說變法會？ 專家曝原因：現階段股市易暴漲暴跌

Netflix財測失色股價重挫 本季營收低於預期衝擊

去年8月賣壓將重現？小摩示警：美債殖利率猛竄恐重創美股

相關新聞

歐盟、大陸貿易緊張升高 習近平訪歐前夕橫生枝節

繼電動車與風力發電機後，歐盟對北京當局不公平貿易行為的調查領域擴及中國大陸的醫療器材採購市場、與安檢設備業者同方威視（N...

跌落神壇？ 「女股神」伍德的方舟基金正在快速下沉

有「女股神」稱號的方舟投資管理（ARK）執行長伍德（Cathie Wood），正面臨投資人跳船的困境，投資人今年來已從她...

美晶片設備製造商科林研發財報和財測略優於預期 盤後股價小跌

美國晶片設備製造商科林研發（Lam Research）周三公布上季獲利略優於華爾街預期，但股價在盤後交易仍小幅下滑。

台積電ADR小跌 聯電隨費半勁揚逾1%

台股ADR周三（24日）漲跌互見，儘管類比半導體巨擘德儀財測展望佳，帶動多數晶片股上漲，但台積電ADR在先前漲多後暫歇，...

美股多空拉鋸後呈現平盤 費半勁揚1%獲德儀財測激勵

美國股市三大指數周三（24日）收盤分別呈現小幅漲跌，標普500指數在震盪交投中勉強收在平盤上，投資人在美國公債殖利率上升...

特斯拉財報失色 喊推平價車…市場解讀利空出盡

特斯拉第1季財報乏善可陳，獲利年比腰斬，營收減幅為2012年來最大，庫存季比幾乎倍增，毛利率降至17.4%，但市場解讀認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。