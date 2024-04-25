美股多空拉鋸後呈現平盤 費半勁揚1%獲德儀財測激勵

美國股市三大指數周三（24日）收盤分別呈現小幅漲跌，標普500指數在震盪交投中勉強收在平盤上，投資人在美國公債殖利率上升和正面的企業財報，尤其是科技大公司的財報之間進行權衡。

道瓊工業指數24日收盤小跌42.77點，跌幅0.11%，至38,460.92點；標普500指數上漲1.08點，漲幅0.02%，至5,071.63點；那斯達克指數上漲16.11點，漲幅0.10%，至15,712.75點。

費城半導體指數仍勁揚逾1%至4,526.20點，受德儀財測展望佳、股價大漲超過5%，激勵多數晶片股上漲。

美國財政部周三創紀錄標售700億美元五年期公債，推動公債殖利率上揚，為股市帶來拖累。指標10年期美債殖利率上升5個基點，至4.6459%。

Bell Curve Trading首席市場策略師Bill Strazzullo說：「我最擔心的是債券市場，尤其是美國較長期公債殖利率。」

在標普500指數的11個主要類股中，有七個上漲，主要消費品類股、公用事業類股、非必需消費品類股和房地產類股漲幅居前。

投資者還關注企業的上季財報，尤其是大型成長股。科技巨頭Meta Platforms盤後重挫11%，儘管該公司第1季營收超出預期，但表示2024年的資本支出可能高達400億美元。

Hargreaves Lansdown的Sophie Lund-Yates表示： 「Meta資源龐大，但非無限，」，「有關支出計畫的措辭再次變得更加大膽，這可能是令市場感到不安的原因」。

特斯拉股價大漲12%，此前這家電動汽車製造商計劃提高產量並推出更多經濟實惠的車型，蓋過了其疲軟財報業績造成的拖累。

市場正關注周四公布的第1季美國國內生產毛額數據和周五公布的3月個人消費支出（PCE）物價指數。先前，3月消費者物價通膨報告高於預期，這延後了聯準會何時開始降息的預期。

波音股價下跌 2.8%，此前該飛機製造商報告其七個季度以來首次季度收入下滑。

製藥商百健第1季獲利超出預期，股價上漲4.5%，而醫療設備製造商Boston Scientific上調了年度獲利預測後，股價上漲5.7%。

玩具製造商孩之寶股價跳漲近12%，此前報告第1季銷售額降幅小於預期，且獲利輕鬆超過預期。