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德國情報機構警告企業別太天真 應警惕中國工業間諜

中央社／ 柏林24日綜合外電報導

德國國內情報機構「聯邦憲法保護局」（BfV）副局長塞倫（SinanSelen）今天警告企業，應警惕中國當局的工業間諜活動，不應天真或過度依賴中國。

路透社報導，塞倫在一場關於中國對德國企業安全影響的活動上表示：「我們有許多例子顯示，對於中國貿易可能過於樂觀和抱有希望的態度，導致這些企業幾乎消失。」

塞倫指出，一項問題是，中國企業堅稱它們完全私營，但實際上它們都服從於中國國家利益，並且受到國家支持。

他提及，中國的終極目標是在2049年前成為世界最大經濟、科技及政治強權；中國特別感興趣的領域包括航太科技、機器人技術、電動交通和節能科技、生物醫學和資訊科技。

數天之前，德國檢方才宣布逮捕3名德國人，他們涉嫌為中國情報機構效力，把可供軍事用途的科技交給中方。

塞倫指稱，德國整體上正面臨重大的間諜活動挑戰。

德國 醫學 間諜

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