歐盟突搜中國安檢設備商 恐加劇歐中緊張關係

中央社／ 布魯塞爾24日綜合外電報導

英國「金融時報」報導，歐盟當局突搜了中國安檢設備供應商同方威視（Nuctech）的歐洲辦公室，此舉將加劇歐中兩大貿易夥伴間的緊張關係。

根據「金融時報」（Financial Times），歐盟執行委員會（European Commission）及地方執法機構突搜了同方威視位於波蘭首都華沙（Warsaw）及荷蘭鹿特丹（Rotterdam）的辦公室。

據報導，歐盟當局目前正在打擊中國的不公平貿易行為，前中國國家主席胡錦濤之子胡海峰曾任同方威視總裁。由於國安考量，部分西歐國家已禁止同方威視的產品。

此外，美國商務部也已將同方威視列入實體清單（Entity List），因為該公司「涉及違反美國國安利益的活動」。

美國政府警告，由於同方威視受到中國政府控制，多國已對其設備構成的安全風險表達擔憂。

國安 歐盟 美國

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