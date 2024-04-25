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特斯拉財報失色 喊推平價車…市場解讀利空出盡

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉上季營收下滑9%，不如市場預期。（美聯社）
特斯拉上季營收下滑9%，不如市場預期。（美聯社）

特斯拉第1季財報乏善可陳，獲利年比腰斬，營收減幅為2012年來最大，庫存季比幾乎倍增，毛利率降至17.4%，但市場解讀認為利空出盡，且執行長馬斯克表示將提前推出一款更平價車款，激勵股價24日早盤飆漲逾12%。專家則提醒，馬斯克讓華爾街得償所望，眼前卻將面臨更多痛苦。

特斯拉在23日美股盤後公布，上季淨利比去年同期銳減54%至11.3億美元，經調整後每股盈餘為45美分，營收下滑9%至213億美元，為2012年來最大衰減幅度，且是2020年來首度下滑，都低於市場預期，反映上季交車量為2020年來首見的年比萎縮。

上季平均每輛車賺進營收減少近5%至44,926美元，毛利率年比陡降1.9個百分點至17.4%，為連六季下滑，若不計碳權銷售效益，汽車部門的毛利率更掉到16.4%，全球未售出庫存量也相當於28天供應，比去年底的15天幾乎倍增。

特斯拉表示上季經歷諸多挑戰，從紅海衝突、柏林超級工廠的縱火事件、全球電動車銷售持續面臨壓力等，並且重申今年成長率將「大幅低於」之前幾年。分析師指出，特斯拉先前一連串利空已讓投資人預期最壞結果，財報出爐後反而利空出盡，專注於特斯拉前景。

馬斯克表示，準備提前推出新的平價車款，新車款開始生產的時間若非是今年底，就會是明年初。他1月曾說，目標在明年下半年生產新一代平價車款，市場稱之為Model 2，預估售價2.5萬美元。

他不願回答新車款是否為全新車型、或只是現有車款的小改款，也未透露新車款的定價目標，僅表示會以當前的產線製造、利用當前平台與一種新一代平台的各部分來進行，同時警告這項計畫「可能會導致成本降幅不如原先預期」。彭博資訊分析現在還無法釐清是否就是指Model 2，有分析師認為只是現有車款的改版。

馬斯克另外透露更多「自駕計程車」與「人工智慧（AI）與機器人」計畫的細節。他說，特斯拉計劃用「革命性」的製造過程生產自駕計程車，其自駕車服務「Cybercrab」將像「Airbnb與Uber」的結合，一些車輛將由特斯拉擁有並營運，其他車輛則屬於個人，但在特斯拉的網路上出租，但他未提供推出的時程表。他也說，為了投入AI研發，特斯拉今年底前可能需要8.5萬組輝達的H100晶片，遠多於目前的3.5萬組，而特斯拉可能最快明年底開始銷售Optimus人形機器人。

新車 特斯拉

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