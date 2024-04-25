SK海力士砸錢大擴產 要建新記憶體晶片廠

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

南韓SK海力士（SK Hynix）計劃斥資146億美元在南韓興建新記憶晶片廠，搶先在景氣復甦前大舉擴張，以滿足快速成長的人工智慧（AI）晶片需求。

SK海力士24日發布聲明表示，這波投資擴張總規模超過20兆韓元（146億美元），包括初期預計投入5.3兆韓元新建動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片工廠，預定4月底開始動工，預計2025年11月完工，有助提高該公司整體DRAM產能。

新廠坐落於SK海力士清州廠附近，聚焦於生產次世代DRAM，包括生成式AI工具所需的高頻寬記憶體（HBM）。

此舉顯示全球AI軍備競賽如火如荼上演，半導體業者競相供應支持生成式AI服務所需的硬體與零組件。HBM晶片用來搭配輝達、三星設計的AI加速器，目前SK海力士是這種先進晶片的領導廠商，但三星矢言砸下巨資在這種高階記憶體市場急起直追。

半導體 南韓

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