美貿委會通過新規 終結「競業禁止條款」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國聯邦貿易委員會（FTC）23日投票，以三比二的票數通過一項新規，在全美禁止企業和員工簽署競業禁止條款，以免壓抑工資，同時也保護創新。但反對者立即揚言興訟。

新規將於聯邦公報網站公告120天後生效。若正式實施，不僅會阻止新的競業禁止條款，也溯及過往，適用所有員工；年收入在15萬1,164美元以上、制定決策的企業資深高層除外。

FTC說，全美約3,000萬名勞工受這類合約限制，不得在離職後一段時間或在特定區域，為原雇主的競爭對手效力或創辦有競爭性的企業。

FTC估計，在新規下，一般勞工每年將提高收入524美元。FTC自去年1月初步提案以來，已收到2.6萬份意見，大多都予以支持。

但產業團體對此大表不滿，指禁令過於激烈，會增加成本，同時危及商業機密。

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