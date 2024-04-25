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精品業亞洲銷售兩樣情 Prada營收躍增 Gucci在陸受挫

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
法國精品集團開雲警告說，今年上半年獲利將銳減，原因是旗下Gucci品牌首季表現不佳。 （路透）
法國精品集團開雲警告說，今年上半年獲利將銳減，原因是旗下Gucci品牌首季表現不佳。 （路透）

拜旗下品牌MiuMiu熱銷之賜，義大利精品業者普拉達（Prada）上季營收躍增16%。但法國同業開雲集團（Kering）卻因旗艦品牌Gucci銷售降溫，「輕奢」定位在中國大陸吃不開，警告上半年獲利最多將驟減45%。

受此影響，Prada 24日在香港掛牌的股票價格大漲2%，今年來衝高37%。開雲在巴黎上市的股價則一度重挫8.9%，今年來下跌約19%。

Prada於24日公布，以固定匯率計算的第1季淨營收成長16%至11.9億歐元（12.7億美元），優於分析師預估，而包括中國大陸的亞太地區表現尤為強健。各品牌中，占總銷售約15%的MiuMiu上季買氣激增89%，旗艦品牌Prada也攀升7%。

Lyst指數彙整的熱門品牌排行中，上季MiuMiu和Prada均高居榜首，MiuMiu與運動品牌New Balance合作推出的跑鞋，更是大受歡迎。該指數追蹤搜尋網站和社群媒體提及各品牌與產品的情況。

不過，開雲仍因旗下最大品牌Gucci正在重新定位，經歷艱難的轉型期，第1季營收年減11%至45億歐元（48億美元），符合預期。但因中國大陸需求疲軟，占開雲逾三分之二營業利益的Gucci品牌同店銷售大減18%。

財務長波羅表示：「中國市場現在相當兩極化，消費者若非青睞非常高檔的產品、就是傾向更平價的產品。Gucci定位在中間，未能從兩極化的需求受惠。」

開雲預估，上半年經常性（recurring）營業利益將年減40%~45%，減幅遠大於分析師預期的24~30%。

開雲正努力振興Gucci，去年任命德薩爾諾（Sabato DeSarno）為新創意總監。開雲表示，今年下半年的比較基期效應淡化，Gucci改造動能漸起，銷售有望好轉，但認為Gucci本季表現無法大幅改善。

Gucci 品牌

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