全球禽流感肆虐 蛋價瘋漲

去年多數時間都趨於平緩的蛋價，最近因為美國、日本和其他國家的養殖設施遭遇新一輪禽流感的威脅，又再次大漲。影響雞蛋供應的因素不只禽流感，還有炎熱天氣、以及更高的肉價促使一些人尋找替代蛋白質。

德州農工大學（Texas A&M）農經學系教授安德森說：「蛋價大漲的原因是高致病性禽流感襲擊蛋雞場，造成雞隻死亡，雞蛋產量銳減。」

美國農業部的數據顯示，去年11、12月超過1,400萬隻蛋雞死於禽流感，而過去30天內，商業養殖的家禽有超過800萬隻被感染。

Rabobank指出，美國、歐盟、俄羅斯、南非、印度和奈及利亞等國蛋價都升到歷來最高。美國一打A級蛋現在賣2.41美元（約新台幣79元），今年來上漲10%。

全球第二大人均雞蛋消費國日本也有多個縣的養雞場通報禽流感病例，影響數十萬隻母雞。中等大小雞蛋的售價由今年初的每公斤179日圓，攀高到4月17日的218日圓，漲幅超過20%。

墨西哥、挪威和印尼的蛋價也因為各種原因走高。墨西哥的人均雞蛋消費量居全球之冠，但酷熱天候導致許多雞隻中暑死亡，蛋價一周來上漲30%。全球第二大雞蛋生產國印尼蛋價今年初以來也漲逾10%。

各國消費者各自尋找應對方法。美國有社群媒體用戶表示正在囤蛋。挪威因復活節期間雞蛋供應短缺，有人跑到鄰國瑞典買蛋囤貨。