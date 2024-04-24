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台積電ADR漲1.7%！特斯拉將推更平價車款 股價飆12%
美股24日早盤漲跌互見，那指連三漲，費半則漲2.8%。電動車大廠特斯拉大漲逾12%，雖然上季營收獲利都不如市場預期，但執行長馬斯克表示將提前推出更平價車款，提振了投資人信心。
道瓊工業指數24日早盤小跌38點，或0.1%，標普500指數和那斯達克指數則分別上漲0.3%和0.8%，費城半導體指數漲2.8%，台積電ADR漲1.7%。
許多企業都在23日盤後發布財報。除了特斯拉外，信用卡公司Visa和有半導體業風向球之稱的德州儀器也都發布財報，兩公司上季業績都優於市場預期，帶動了早盤股價分別上漲2.5%和6%。波音公司也因上季虧損幅度比預期要小，早盤上漲2%。
截至23日盤後為止，標普500企業已有超過五分之一發布財報，目前表現大致穩健。據FactSet統計，已發布財報企業，超過四分之三的表現優於市場預期。
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