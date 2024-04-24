AI亢奮如泡沫一場？ 反向操作者：買科技股不如買日圓、美債

電動車大廠特斯拉利空出盡，帶動美國科技股反彈。但華爾街一位反向操作的基金經理人認為，進場買科技股的時機未到，激起「不理性亢奮」的人工智慧（AI）概念股恐將重蹈1999年至2000年網路泡沫的覆轍，此刻大買AI股，倒不如買價格被大幅低估的美債或日圓。

基金經理人暨True Contrarian執行長卡普蘭表示，現在回頭買科技股還不是時候；要見到持續拋售持股的企業內部人士開始大舉買回股票、美國股票基金資金大失血（例如2020年3月就閃現這種訊號），才是「強烈」買進訊號。

科技股買進訊號尚未出現

卡普蘭說：「當我看見眾多內部人士開始買股，而一般投資人爭先恐後撤出市場，那將給我確切的線索，得知結清做空部位的時候到了，或許還可以逢低買進那時的便宜股票。」

但卡普蘭認為，此刻回頭撿AI概念股可能面臨慘賠的風險。他預料，一檔追蹤那斯達克100指數的熱門ETF--景順QQQ信託系列（代碼QQQ）--可能從目前大約427美元的價位摔到300美元以下。如果看的是三年後的展望，情況可能更糟，屆時他認為QQQ可能跌破100美元。

AI提升效率 但能助長獲利嗎？

為何這麼悲觀？卡普蘭接受MarketWatch訪問時表示，AI狂熱有如20年前網路股狂熱的翻版，都反映市場「對新科技的不理性亢奮」。後來，美國科技股遭遇一波慘烈的修正，他認為AI股也將步上後塵。

卡普蘭指出，微軟、蘋果等企業都大買AI晶片，相信會創造更多獲利，但「目前為止，結果是獲利不增反減，因為他們必須砸重金聘請AI工程師」。即使有朝一日明白如何運用AI晶片，也許只能提高效率或標榜自己與眾不同，卻未必能提高獲利。簡單說，他認為，投資人對這些公司可能期待過高。

他舉一例說明AI恐怕不會轉化為獲利：律師事務所可能運用AI，在3小時內就完成一份平常要花30小時的訴訟摘要，向客戶收費卻大減。

QQQ和黃金成為放空目標

因此，卡普蘭自2月以來就不斷放空QQQ，押注於科技股將走跌。他採取的策略包括：觀察知名大咖除外的90%避險基金怎麼做--通常，那些基金起初會加入眾人行列追高熱門資產，靜候市況降溫，待行情從最近登峰造極的高點摔落20%後，就開始「大舉」放空那些部位。

卡普蘭認為，最近已漲不動的金價，也將面臨類似命運。

他說，QQQ在3月底觸及449美元附近的52周高點，今後若回跌20%，將跌到大約360美元，那將引爆「巨大的賣壓」，使價格跌破300美元，「因為避險基金就是這麼操作的」。

美債和日圓遭低估有望翻盤

卡普蘭表示，他現在正把自己和客戶的錢投入「乏味的投資」，例如趁iShares 20年期以上美國公債ETF（代碼TLT）價格跌破90美元時買進，押注於這檔ETF可能大漲60%至70%，躍上140美元或150美元。他說：「我認為，人們還不明白，美國公債有多麼被低估、殖利率升得有多高。」

卡普蘭也認為日圓將華麗大轉身，從34年低點大幅翻升。他透露自己已買進景順CurrencyShares日圓信託（代碼FXY）。