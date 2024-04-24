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加州電池儲能創紀錄！上周兩度成為當地最大供電來源

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
過去一周，加州締造一項壯舉，電池儲能兩度超越再生能源、核能、燃氣等發電方式，成為當地最大供電來源。路透
過去一周，加州締造一項壯舉，電池儲能兩度超越再生能源、核能、燃氣等發電方式，成為當地最大供電來源。路透

Businessinsider報導，加州上周締造一項壯舉，電池儲能兩度超越再生能源核能、燃氣等發電方式，成為當地最大供電來源，成為最新一起美國電網中儲能影響力日增的案例。

GridStatus數據顯示，第一次發生在4月16日太平洋時間晚間8時10分，電池釋放的電力峰值達到創紀錄的6,177 MW，因而超越燃氣、核能、風電和光電等再生能源的即時發電量，成為加州最大單一供電來源，並持續約兩個小時。

第二次發生在4月21日晚間，這次是在太平洋時間晚上7時10分左右發生，這次持續幾小時，而且電池釋放的電力峰值達到6,458 MW，打破16日的紀錄。

對於推動再生能源產生更多電力來說，電池儲能已成為這麼做的關鍵環節。透過將儲能系統併入電網，電力公司可以儲存太陽能板和風機發出來的電，這些能源在之後的用電尖峰時段就派得上用場。

據Renew Economy報導，去年10月，加州的電池儲能容量約6.6 GW。加州當局希望，在2045年前，當地所有電力都取自零碳的來源；為達成這個目標，電池儲能容量將需要增至約52 GW。

無獨有偶，富含石油的德州也正迅速建置儲能，挑戰加州的地位，預計在2030年底時，將坐擁30 GW的電池儲能容量。

再生能源 核能 美國

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