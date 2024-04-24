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挪威主權基金CEO警告 提防商品行情火熱導致通膨復燃

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
挪威銀行投資管理公司（NBIM）執行長譚俊。路透
挪威銀行投資管理公司（NBIM）執行長譚俊。路透

全球最大主權財富基金執行長譚俊（Nicolai Tangen）表示，目前全球金融市場面臨許多變數，但對投資人而言的「一大憂慮」是油金銅等原物料價格大漲，可能牽動物價，成為央行對抗通膨的頭痛問題。

CNBC報導，挪威銀行投資管理公司（NBIM）執行長譚俊被問到是否擔心火熱的大宗商品市場時回答：「沒錯，一大憂慮就是這對通膨可能造成的影響，對吧？」他說：「所以，要是能源和原物料價格持續攀高，這會牽動最終商品價格走升。可能是通膨預期的真正變數。」NBIM管理挪威政府退休金全球基金（GPFG）。

追蹤全球大宗商品的標普高盛商品指數（S&P GSCI），今年來截至本月23日已大漲9%，漲幅超越美股大盤標普500指數，國際油價和銅價今年來均攀漲約13%，金價近幾月來更迭創歷史新高。

譚俊表示，挪威主權基金仍相信，央行要把通膨降至目標水準相當「艱辛」，主要央行將跟照當地通膨壓力，採取不同的行動。他說，有多項因素支撐通膨，包括地緣政治緊張、近岸外包、氣候影響全球糧食收成，航運路線改變等，還有薪資通膨可能也高於原先預期。

他也說，挪威主權基金預期的降息次數少於市場今年初的估計，而他很訝異市場淡定接受降息次數減少這個事實，因為他原以為市場對延後升息會有更負面的反應。

芝加哥商業交易所集團（CME Group）的FedWatch工具顯示，目前市場預期美國聯準會（Fed）6月降息機率只有15.2%，遠低於一個月前估計的75.6%。

指數 挪威 通膨

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