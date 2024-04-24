南韓OLED手機面板做不到中國生意了 陸手機商愛用國貨

南韓財經媒體Business Korea報導，中國智慧手機製造商使用南韓製OLED面板的比率，這幾年直線下墜，由曾經接近80%，降至現在不到20%。原因是中國的政策鼓勵使用本國製造的零組件。

韓國顯示器產業協會的資料顯示，中國智慧手機製造商2023年使用南韓企業供應的OLED面板比率暴跌至16%。2021年時，這項比率曾高達77.9%，2022年大降至55.6%，去年又更崩減。

相較之下，美國與日本的智慧手機商就仍然大量依賴南韓的OLED面板。例如，去年包括蘋果在內的美商出品的智慧手機，82.3%使用南韓OLED面板。日系智慧手機的OLED面板，則是100%由南韓廠商供應。

韓國顯示器產業協會說，中國市場的「愛國消費」趨勢，令南韓OLED手機面板大量流失來自中國的訂單。2015年中國推出「中國製造2025」策略，設定關鍵產業提升自給自足能力的目標。2020年要達到40%自給自足，2025年比重拉高到70%。

影響所及，中國的智慧手機商如小米、Vivo、Oppo、華為榮耀等已經在新產品中使用中國國產OLED面板。中國OLED面板出貨量於是一路往上衝，2021年出貨1億片，2022年增為1.399億片，2023年2.444億片。

目前使用於電視和資訊科技裝置所使用的中型與大型尺寸OLED面板，仍由南韓廠商的96.1%市占居第一。不過用於行動裝置的中、小型面板，中國業者正在追趕南韓，在這一塊市場，南韓廠商市占71.6%，中國27.6%。

至於更複雜高階的LTPO面板，主要用於頂級智慧手機機種。去年南韓業者出貨量1.529億片，大幅超前中國的3,530萬片。

韓國顯示器產業協會預測今年全球顯示器市場將成長13%，規模達到1,333億美元，其中OLED面板市場成長15.1%至488億美元，LCD面板成長11.5%至830億美元。