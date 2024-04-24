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韓國瓦斯公社活用冷能發電 碳排估年減700公噸

中央社／ 首爾24日專電

韓國瓦斯公社利用LNG冷能發電減碳的方案獲韓國環境部許可，未來規劃用於平澤生產基地，預估每年可減少700公噸溫室氣體排放，10年將累積約1400公噸排碳權。

韓國瓦斯公社去年2月起與低溫儲藏、物流公司韓國超低溫（Korea Superfreeze）簽約合作開發利用冷能發電減碳工法，今年3月獲環境部認證委員會許可，相關溫室氣體減排計算方法、程序等技術將用於平澤生產基地的冷凍、冷藏物流倉庫。

一般為提高儲藏運送效率，會將天然氣低溫壓縮成液化天然氣（LNG），實際使用時的液化天然氣氣化過程中，會從零下162度升溫至0度，同時產生LNG冷能，每一公斤相當於0.23度電。

冷能一般可直接用於低溫發電、超低溫冷凍及空調等，韓國瓦斯公社生產基地產生的冷能過去都直接排放至海中，現用於平澤生產基地的冷凍及冷藏物流倉庫，每年約可減少700公噸溫室氣體排出，並在未來10年內為公社累積約1400公噸碳權。

韓國瓦斯公社表示，除了這次透過與LNG冷能相關公司合作，降低天然氣利用過程中的化石資源浪費，未來也將推動各種溫室氣體減排計畫，積極轉型為友善環境的企業。

低溫 減碳 物流

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