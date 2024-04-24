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義大利歡迎數位遊牧族 推出新簽證可居留一年

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
旅客在賈尼科洛山（Gianicolo hill）上，眺望羅馬市中心。路透
旅客在賈尼科洛山（Gianicolo hill）上，眺望羅馬市中心。路透

義大利4月為數位遊牧族或遠距工作者推出新的簽證，年收入2.8萬歐元（約97萬台幣）以上，再符合其他條件，就能提出申請，但最後核不核給簽證，由義大利政府決定。

義大利這個新簽證類別，對數位遊牧申請人的定義是，申請人必須是非歐盟會員國公民，經由使用科技工具，可以遠距離從事高品質工作。數位遊牧族可以是自雇者，也可以是與公司合作的人，或是公司的雇員。

義大利政府要求，申請人在義大利停留期間須有健康保險、適當的居所，並且能證明在提出申請之前，已經在別的地方進行過數位遊牧或遠距工作至少六個月。

一旦簽證核可下來，效期會是一年，但可申請延長。申請人的家庭成員也可以加入申請案之中。

想申請義大利新數位遊牧簽證的人士，須在居住地有承辦這個業務的義大利領事館提出。過去五年間有犯罪紀錄者，將自動被拒絕。

美國財經媒體CNBC指出，義大利自2010年代後期開始，就希望能帶進更多人口以及外國投資，甚至出過奇招，以一戶房子只賣1歐元的噱頭吸引注意。這個月推出新的數位遊牧簽證，是多年來各種努力的方法之一。

簽證 義大利 遠距

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