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義總理與美商務部長會談 聚焦半導體與AI合作

中央社／ 台北24日電

義大利總理梅洛尼昨天接見美國商務部長雷蒙多，聚焦討論美義在半導體與人工智慧領域的科技合作，被視為強化反制中俄供應鏈的「友岸外包」策略一環。

義大利政府發布新聞稿指出，梅洛尼（GiorgiaMeloni）23日在總理府接見雷蒙多（GinaRaimondo），會議焦點是討論雙方在科技面的策略倡議，及產業面的優先利益，以半導體和人工智慧（AI）為首。

義大利政府表示，美義也討論了如何強化雙邊投資，以及義大利作為七大工業集團國（G7）輪值主席的主要目標。

義大利媒體「Decode39」表示，梅洛尼與雷蒙多會談聚焦的半導體與AI領域，都是數位民主的核心議題，使這場會議主軸被認為是強化美歐的「去風險政策」，盼進一步降低對中國與俄羅斯的依賴，並透過友岸外包策略，增加民主陣營的供應鏈韌性。

報導指出，義大利仍盼美國半導體巨擘英特爾（Intel）能到義大利設廠，羅馬當局也正在義大利積極打造半導體生態系統，包含與其它外國公司合作。

義大利企業暨製造部長烏索（Adolfo Urso）去年4月向彭博（Bloomberg News）證實，派遣一支義大利代表團前往台灣，討論半導體領域的潛在合作事宜。

去年11月，義大利在北部城市巴維亞（Pavia）設立了半導體設計中心（Chips.IT Foundation），象徵義大利政府對研發高階晶片的支持。

半導體 美國 義大利

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