消費者信用卡繼續刷！VISA上季獲利大增17%

全球最大支付處理機構VISA，上季調整後淨利較去年同期大增17%至51億美元，或每股盈餘2.51美元，優於市場預期的2.44美元。營收年增10%至87.8億美元，亦優於市場預期的86.2億美元。VISA股價在周二盤後一度上漲超過3%。

消費者似乎不擔心經濟要放緩，旅遊、餐飲等各類消費仍然繼續刷信用卡。上季，占VISA營收逾40%的美國市場，信用卡消費年增6.2%；全球支付量也成長8%，處理的總體交易筆數增加11%。

VISA預測本季淨營收成長率可在兩位數低端，全年財測維持不變。瑞穗銀行資深分析師Dan Dolev說，先前許多投資人以為VISA會下修財測，結果沒有，這對VISA是相當正面的。

VISA高階主管在財報法說會上表示，關鍵的美國與歐洲市場，國際旅行狀況持續良好，但亞太地區疫後的國際旅行復甦還是偏弱，也比預期慢。不過亞太區的電子商務的強勁，抵銷了國際旅遊的不足。

財務長Chris Suh說：「消費者的支出跨所有類別，高檔低檔都有，並且相對維持穩定。我們的資料並未顯示各類型消費者當中，有任何大幅的消費行為改變。」「我們在這個數兆美元的市場上看到巨大機會，2024年以及今年以後，我們的成長都會加速。」

上周同是信用卡巨人的美國運通（American Express）發表的上季獲利，亦比分析師估計得更好，可見消費支出目前仍維持健康成長。