美田納西州眾院允許教師攜槍入校 抗議者嗆「雙手染血」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在槍枝暴力作為全美兒童頭號死因的背景下，田納西州眾議院23日通過一項爭議法案，允許教職員工以隱蔽方式攜帶包含槍枝在內武器進入校園，且無須知會學生家長，接下來只需經過共和籍州長李伊（Bill Lee）簽署便將完成立法。

田納西州眾議院以68票贊成對28票反對通過經州參議院批准的攜武入校法案，教職員工只要符合規定條件，如取得攜帶許可、校方書面許可、完成相關訓練課程與背景調查，以及通過心理檢測等，即可以隱蔽方式攜帶包含槍枝等武器進入校園。

另外，法案並未要求教師向家長告知是否攜帶武器入校。

州眾院通過法案時，議事庭外長廊抗議人士高呼，「你們雙手染血」。

美聯社指出，李伊也不大可能否決，就算他決定首度否決，兩院只需簡單多數便能推翻。

根據美國槍枝暴力檔案（ Gun Violence Archive），槍枝暴力是美國兒童頭號死因，今年全美已經有436名18歲以下孩童死於槍口。

另外，美國槍枝暴力猖獗，大規模槍擊事件不僅發生在校園場域，遊行、節假日活動和宗教場所等也頻傳。