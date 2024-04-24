RISC-V晶片技術成中國新寵 美檢視國安風險

根據美國商務部致國會議員的信函，商務部正檢視中國從事開放原始碼RISC-V晶片技術所潛藏的國家安全風險。

路透社報導，RISC-V與英國半導體與軟體設計公司安謀（Arm Holdings）專利技術競爭。從智慧型手機晶片到人工智慧（AI）相關先進處理器，RISC-V可以成為運用在任何產品的關鍵要角。

RISC-V為阿里巴巴等中國科技大廠所採用，成了美中先進晶片技術戰略競爭的新戰線。

美國國會兩院18名議員去年11月力促拜登政府拿出對策，防止中國在RISC-V技術取得主導地位並犧牲美國國家和經濟安全。

路透社今天取得商務部上週致國會議員的信函，商務部在當中表示正「致力檢視潛在風險，評估在商務部職權下是否有適當行動可有效因應任何隱憂」。

不過商務部也提到必須審慎行動，避免傷及參與RISC-V技術國際組織中的美國企業。先前管制5G技術轉移中國的措施對國際標準機構中的美企形成障礙，從而危及美國在這個領域的領導地位，這些機構中國也有參與。