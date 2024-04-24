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小摩CEO戴蒙稱美經濟「好到不行」驚訝油價未上100美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
戴蒙受訪時肯定印度總理莫迪「讓4億人擺脫貧困」。 路透
戴蒙受訪時肯定印度總理莫迪「讓4億人擺脫貧困」。 路透

摩根大通執行長戴蒙表示，美國經濟好得不得了，但提醒他對經濟處於軟著陸仍持保留態度。

戴蒙周二在紐約經濟俱樂部受訪時表示，美國經濟狀態「好到不行」（unbelievable），且已「欣欣向榮多時」。一掃過去兩年聯準會（Fed）急速接連升息可使經濟陷入衰退的疑慮。

戴蒙說：「現處於相當不錯的狀態，目前看來是軟著陸的態勢。」但「我是站在謹慎的一方」。

他引用了自己在華爾街早年的一段話，「市場會盡一切可能來傷害最多人」，這可能是其中的一個情況。

現年68歲的戴蒙經常利用他的公開談話來發表對華爾街以外問題的看法。他表示，地緣政治緊張局勢並未刺激油價令他感到訝意。目前布蘭特原油價格約為每桶88美元。

「我有點驚訝油氣的情況沒有變得更糟，」他指的是能源基礎設施陷於遭擊的風險。「只需要一點閃失就能讓油價重登120美元或更高。」

戴蒙在華爾街的地位舉足輕重，去年還有避險基金億萬富豪艾克曼等人敦促他競選總統。

「我一直說我很樂意當總統，但各位得先幫我加冕，」戴蒙的幽默引來現場觀眾一陣笑聲。

他倒呼籲更多商界人士投入公職，並對明年當選的總統提出建議。

「我希望下一任總統，無論是誰，都能延攬別的政黨入閣。」他說說：「所以如果是拜登，就用共和黨閣員。如果是川普，就任用一些民主黨。我希望看到從業人士重返政府，就像我們除我以外的所有人出來效力。」

戴蒙也肯定正競選連任的印度總理莫迪。他說：「莫迪在印度做得非常出色，我知道這裡的自由派媒體對他大肆抨擊。但他讓4億人擺脫貧困。」

油價 華爾街

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