特斯拉Q1營收衰減9%！宣布提前推出更平價新車 股價飆12%

特斯拉公布第1季營收下滑9%，是2012年來最大衰減幅度，而且低於分析師預期。不過，特斯拉宣布將把一款更平價車款的推出時間從原定的2025年下半年提前，消息激勵特斯拉盤後股價大漲12%。

特斯拉執行長馬斯克周二（23日）在投資人會議上表示，新車款展開生產的時間，若非是今年底，就會是明年初。在1月，馬斯克曾說，目標在2025年下半年推出備受期待的新一代平價車款，市場上通常把這款車稱為Model 2，預期售價為2.5萬美元。

不過，特斯拉並未談到新車款的定價目標，僅表示會以當前的產線製造、利用當前平台與一種新一代平台的各部分來進行，但警告說，這樣的計畫「可能會導致成本降幅不如原先預期」。

馬斯克不願回答新車款是否為全新車型、或者只是以現有車款進行小幅調整。路透先前曾報導，特斯拉已終止Model 2計畫，但彭博資訊分析 ，目前無法釐清特斯拉關於更平價車款的最新說法是否就是指Model 2。有分析師認為特斯拉仍規劃生產這款平價車，但也有分析師認為，最新說法證實了特斯拉已擱置Model 2計畫，僅推動現有車款改版。

回顧上季，特斯拉經調整後每股盈餘45美分，低於分析師預估的52美分；營收下滑9%至213億美元，反映上季交車量為2020年來首度出現年比萎縮的情況，但營收仍低於分析師預估的223億美元。

特斯拉股價在23日收盤後大漲12%至每股161.7美元，此前，今年來截至當日收盤股價累計重挫42%，是標普500指數中表現最差個股，原因是受銷量萎縮拖累，祭出降價措施仍無法提振需求。

展望未來，特斯拉維持保守看待短期內的成長預期，表示交車量可能比去年還低，「在2024年，我們的交車量成長率可能顯然低於2023年達成的成長率，因為我們的團隊投入推出新一代車款與其他產品。」

另外，特斯拉也提到目標打造的自駕計程車（robotaxi）產品，該公司計劃利用「革命性」製造過程來生產，但沒有提供推出的時程表。