美元在數據公布後大幅走低 日圓兌美元變動不大

美元指數周二下挫多達0.4%，美國4月採購經理人指數低於預期，企業景氣擴張速度為今年以來最慢。主要貨幣中以英鎊漲勢最為凌厲。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.4%至 105.675。

美國10年期公債殖利率下跌2個基點至4.59%，2年期國債殖利率下跌4個基點至4.93%，最新2年期標售需求不錯。PMI分類指數顯示製造業擴張速度為今年以來最慢，就業自2020年以來首次萎縮。

英鎊兌美元一度上漲0.9%至1.2458美元，創下今年以來的最大盤中漲幅。除了美國經濟數據、英國央行首席經濟學家Huw Pill 鷹派言論之外，英國民營企業出現近一年來最強勁的成長。Pill加入鷹派人士行列，對頑固的通膨表示謹慎。

美元兌日圓小跌0.1%至154.74，在美國數據公布前一度觸及154.88的盤中高點；日經新聞報導，日本央行決策者料將在定於周四開始的政策會議上關注日圓走弱問題。

歐元兌美元升值0.5%至1.0711美元，為4月12日以來最高，之後有所回落。