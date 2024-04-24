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台積電ADR連二日上漲 跟進費半反彈

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二上漲2.8%，收在133.43美元，較台北交易溢價拉大為15.4%。費城半導體指數在輝達（Nvidia）領軍之下大漲2.2%，也是連二日上漲。輝達（Nvidia）大漲3.7%。

美國股市周二延續上個交易日漲勢，多家大型公司財報優於預期，投資人焦點轉向科技七雄在內大型科技股的業績。

道瓊工業指數上漲263.71點，漲幅0.7%，收在38,503.69點；標普500指數.漲59.95點，漲幅1.2%，至5,070.55點；那斯達克綜合指數上漲245.34點，漲幅1.6%，收在15,696.64點。

台灣加權股價指數周二上漲188.06點，收在19,599.28點。台積電上漲1.6%，收在754元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 168.19 +1.38 145.00 15.09

中華電 CHT 125.78 +0.13 125.00 0.63

台積電 TSM 869.83 +2.84 754.00 15.36

聯電 UMC 49.54 +1.60 48.70 1.73

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 科技股

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