台積電ADR連二日上漲 跟進費半反彈
台積電ADR周二上漲2.8%，收在133.43美元，較台北交易溢價拉大為15.4%。費城半導體指數在輝達（Nvidia）領軍之下大漲2.2%，也是連二日上漲。輝達（Nvidia）大漲3.7%。
美國股市周二延續上個交易日漲勢，多家大型公司財報優於預期，投資人焦點轉向科技七雄在內大型科技股的業績。
道瓊工業指數上漲263.71點，漲幅0.7%，收在38,503.69點；標普500指數.漲59.95點，漲幅1.2%，至5,070.55點；那斯達克綜合指數上漲245.34點，漲幅1.6%，收在15,696.64點。
台灣加權股價指數周二上漲188.06點，收在19,599.28點。台積電上漲1.6%，收在754元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 168.19 +1.38 145.00 15.09
中華電 CHT 125.78 +0.13 125.00 0.63
台積電 TSM 869.83 +2.84 754.00 15.36
聯電 UMC 49.54 +1.60 48.70 1.73
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言