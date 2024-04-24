科技股率美股連二日上漲 市場期待「七雄」表現

美國股市周二延續上個交易日漲勢，多家大型公司財報優於預期，投資人焦點轉向科技七雄在內大型科技股的業績。

道瓊工業指數上漲263.71點，漲幅0.7%，收在38,503.69點；標普500指數.漲59.95點，漲幅1.2%，至5,070.55點；那斯達克綜合指數上漲245.34點，漲幅1.6%，收在15,696.64點。費城半導體指數大漲2.2%，其中輝達（Nvidia）大漲3.7%。

美國10年期公債殖利率從周一的4.622%降至4.597%。在一系列強勁的經濟數據令投資人質疑聯準會（Fed）今年是否會降息後，美國公債殖利率近幾周迅速攀升。

連二日的漲勢收復上周的大部分失土，反映對經濟成長將繼續惠及企業獲利的樂觀情緒。Cboe波動率指數—VIX指數下跌。

特斯拉盤後公布第1季調整後的每股純益為45美分，不如華爾街預期的52美分。營收降至213億美元，分析師對銷售額的預期為223億美元。特斯拉表示，將加快推出價格更實惠的車型。特斯拉股價在盤後交易中大漲6%。

微軟、Alphabet和Meta 等其他科技巨人本周也將公布財報。

標普500指數11大類股中有10個上漲，材料股下跌，受鋼鐵製造商Nucor Corp急跌8.9%拖累，該公司發布的第1季財報不及預期。

GE Aerospace 大漲8.3%，該公司調高航太事業的全年獲利展望。通用汽車（GM）樂觀財報也提振了股價，該公司上季業績優於預期，收盤上漲4.4%。

音樂串流媒體平台Spotify跳漲11.4%，該公司公布毛利首次突破10億歐元(約合11億美元)，付費用戶較去年同期成長。

JetBlue大跌近19%，這家廉航在第1季營收差強人意並下修年度營收預測。