市場庫存過剩 鑽石一哥調降產量目標

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

鑽石市場正苦於因應庫存過剩之際，全球最大鑽石生產商戴比爾斯母公司英美資源集團23日調降今年的鑽石產量目標，同時維持今年銅礦等其他礦產的產量預測不變。

英美資源集團表示，戴比爾斯部門今年的鑽石產量目標將介於2,600萬~2,900萬克拉，少於先前預估的最多3,200萬克拉，並且調升鑽石的平均成本預測，從每克拉80美元調升至90美元。

戴比爾斯第1季原鑽產量減少23%至690萬克拉，以回應在精品支出減緩和人工鑽石的競爭下、鑽石需求將緩慢復甦的預期。英美資源集團股價23日在倫敦盤中下跌3.6%。

全球鑽石銷售去年下半年近乎停滯，戴比爾斯和俄羅斯礦業公司埃羅莎減少供給，以遏止鑽石價格跌勢，以幫助市場需求回溫，推升全球兩大鑽石開採商股價飆升，儘管今年需求正逐漸回彈，仍需要時間消化庫存。

英美資源集團第1季銅礦產量則增加11%，但維持今年總產量目標在73~79萬公噸之間。

俄羅斯 庫存 鑽石

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