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美貿委會擋Coach併購案

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國聯邦貿易委員會（FTC）22日提起訴訟，希望擋住Coach與Kate Spade母公司Tapestry集團，以85億美元收購Michael Kors母公司Cari控股公司一案，擔心合併後的新公司在平價名牌包市場的勢力可能太大，消弭競爭，從而傷害消費者

Tapestry與Cari合併後，有望建立與歐洲精品巨擘路易威登（LVMH）和開雲集團（Kering）相抗衡的美國對手。

不過，FTC官員一致表決通過阻擋這樁合併案，認為本案將使Tapestry與Cari控股旗下品牌的「正面」競爭消失，「擬議中的合併可能剝奪Tapestry和Capri正面競爭時給數百萬美國消費者帶來的好處，包括在折扣和促銷、價格、創新、設計、行銷和廣告上的競爭」。

FTC已在內部提起行政訴訟、並且在聯邦法院提訴，希望阻擋此案。該機構也聚焦兩家公司作為雇主的聯合權力，擔心可能對員工的薪資和福利產生負面影響。

但Tapestry和Capri反駁FTC的說法，表示是在競爭激烈和碎片化的行業裡營運，矢言辯護到底。Capri指出，日本和歐洲的反壟斷當局均已批准此案，FTC是唯一不肯放行的。Tapestry原訂今年底前完成交易。

FTC興訟反映嚴厲執行反壟斷政策的立場。該機構2月提訴想擋下Kroger以250億美元收購Albertsons，去年9月也控告亞馬遜。

消費者 美國

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