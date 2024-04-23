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員工四肢被碾、遭截肢還釀1死 馬斯克旗下SpaceX工傷率超過業界平均

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
路透社檢視億萬富翁馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）呈報給美國監管機構的安全數據，發現去年SpaceX旗下設施的受傷率仍超過業界平均。 路透社
路透社檢視億萬富翁馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）呈報給美國監管機構的安全數據，發現去年SpaceX旗下設施的受傷率仍超過業界平均。 路透社

路透社檢視億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）呈報給美國監管機構的安全數據，發現去年SpaceX旗下設施的受傷率仍超過業界平均。

路透社報導，美國勞工部職業安全與健康管理局（Occupational Safety and Health Administration）新披露的去年紀錄還顯示，SpaceX一些設施的受傷率，比該公司2022年通報的狀況還要嚴重。

例如SpaceX報告指出，其位在德州布朗斯維爾（Brownsville）的製造和發射場每100名員工有5.9人受傷，超過2022年的4.8人，更比太空產業平均0.8人還多。

路透社針對SpaceX去年的高工傷率進行調查發現，這家火箭和衛星公司至少有600名先前未通報的工人受傷，傷勢包括四肢碾壓、截肢、頭部重傷，並有一人死亡。

路透社請SpaceX針對這份最新數據發表評論，並未獲得回覆。

安全專家表示，客戶應該擔心SpaceX高工傷率的問題。其客戶之一美國國家航空暨太空總署（NASA）近年的聯邦太空計畫益發仰賴SpaceX，截至2022年，各種合約共計已向SpaceX支付至少118億美元。

喬治華盛頓大學環境與職業健康系教授麥可斯（David Michaels）表示：「NASA應該擔心工作品質。」他說，高工傷率可能是「生產品質低劣的指標」。

NASA發言人尚未回覆記者詢問。

職業安全與健康管理局也沒有回應關於SpaceX工傷率的問題。

路透社使用職業安全與健康管理局上週發布的數據計算最新工傷率。這份去年的數據是SpaceX迄今提供最完整數據，共通報8個主要設施的工傷狀況，比2022年多通報3個設施。

NASA SpaceX 太空 馬斯克

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