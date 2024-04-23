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今年EV銷量估增至1,700萬輛占總銷量的20% 大陸賣1,000萬輛

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
國際能源署（IEA）預測今年電動車銷量將增至1,700萬輛，占總銷量的20%。路透
國際能源署（IEA）預測今年電動車銷量將增至1,700萬輛，占總銷量的20%。路透

國際能源署（IEA）預測，儘管某些市場經濟環境欠佳，但2024年電動車銷量仍將強勁成長，達到1,700萬輛。而未來增長的關鍵在於購車人的價格承受力，以及能否擴建充電樁基礎設施。

根據IEA周二發布的《2024年全球電動車展望》報告，今年全球賣出的汽車有超過20%或1,700萬輛是電動車，多於去年電動車占比18%或1,400萬輛。2023年電動車占比較2022年多4個百分點。

預計中國大陸的電動車銷量達1,000萬輛。

IEA在報告裡說：「利潤率低、電池金屬價格波動、高通膨率，以及一些國家逐步取消鼓勵購買措施，引發人們對該行業增速的擔憂，但全球銷售數據依然強勁。」

今年第1季的銷量較去年同期增長25%。IEA表示，儘管增幅與2022年同期相比沒有變化，但對比基期的汽車數量較大。第1季銷量就相當於2020年全年銷量。

不過，電動車在汽車總量的占比因為地域不同，有很大的差異，美國約為九分之一，歐洲約四分之一，在中國大陸則接近一半。

報告補充說，與傳統汽車相比，價格承受力仍是該行業增長的關鍵，不同地區的價格差異很大。在歐美，內燃機汽車仍比電動車便宜，而在中國大陸，去年銷售的電動車裡，將近三分之二比傳統車便宜。

IEA還指出另一個關鍵挑戰在於滿足對充電椿基礎設施日益增長的需求，到2035年，充電網將必須擴增到現在的六倍。

電動車

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