快訊

資深員工爆…開刀房護理師疑偷拍病患胸部下體 台北慈濟醫院回應了

午夜地震頻頻 防災專家：睡覺震醒千萬別跑到桌下躲

全台餘震不斷！「地震包」準備好了嗎？盤點該帶啥、平常放哪、多久更新1次

衝刺AI手機！蘋果悄收購兩公司 不靠Nvidia就能執行演算

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司據報導已接連收購兩家AI公司，兩家業者都是專注於為iPhone縮小大型語言模型規模的工作。歐新社
蘋果公司據報導已接連收購兩家AI公司，兩家業者都是專注於為iPhone縮小大型語言模型規模的工作。歐新社

蘋果公司據報導已接連收購兩家AI公司，兩家業者都是專注於為iPhone縮小大型語言模型規模的工作，目標是讓蘋果的手機能順暢運作AI功能，不用仰賴雲端運算執行AI。

根據AppleInsider網站引述法國媒體Challenges報導，蘋果是在2023年12月收購總部位於法國巴黎的AI公司 Datakaleb。此前，彭博資訊在3月報導，蘋果今年稍早買下加拿大AI新創公司DarwinAI（達爾文AI），該公司的核心技術之一是縮小AI系統的規模，也就是讓深層神經網路（Deep Neural Network）規模變得更小且更具效率。

如同DarwinAI一樣，最新傳聞被蘋果收購的Datakaleb現在專注於壓縮演算法。處理演算法的規模愈小、所需功耗就愈少，而蘋果屢次被證明正投入開發大型語言模型，而且模型規模夠小，足以在手機裝置上運作。

一名知悉交易的消息人士向法國媒體Challenges表示：「透過壓縮，你可以從從售價1萬歐元（10,650美元）的輝達（Nvidia）處理器改用一般只要幾分錢的意法半導體晶片。」

Datakaleb以往也曾投入把AI運用在人臉辨識中。不過，法國尚未建立有關人臉辨識的監管規定，也因此Datakaleb把工作重心轉往投入壓縮AI演算法。

Datakaleb有十多位專業員工，據報導年營收達100萬歐元，這讓外界推測蘋果收購金額大約是幾百萬歐元。根據Challenges的報導，Datakaleb一位創辦人已經在2020年離開，剩下的元老級員工也預期離開。

蘋果持續收購公司，而會公開消息時，只有規模大到必須宣布才會公開。

人臉辨識 法國 語言

延伸閱讀

南電被列蘋果最新供應鏈名單 法人無驚喜ABF庫存續調整

台積電對CoWoS需求強勁所以買進日月光投控（3711）？ 專家：遵守原則見利多別興奮過頭

美股擺脫六連跌 Nvidia率大型科技股反彈 焦點轉向財報

新蘋鏈揭曉 紅潮壓台廠…陸廠穩居供應商最多地區

相關新聞

美副國務卿：美歐無意將北約擴及印太地區 此類傳聞是中俄宣傳

南華早報報導，美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）22日說，美國及其歐洲夥伴無意將北大西洋公約組織擴及印太地區...

日財務省和日銀各自放話 準備阻貶日圓且不排除升息

日本財務大臣鈴木俊一周二表示，上周他和美國和韓國舉行的三邊會談，已就外匯市場採取適當行動立好基礎。日本央行總裁植田和男則...

碳價跌 歐綠色基金恐大失血

今年歐盟碳價下跌，可能使歐盟推動新綠色技術計畫的資金減少數十億歐元，並可能危及該區的一些低碳計畫，甚至迫使一些企業將投資...

AI股Nvidia和美超微被點名 股價恐分別重挫逾20%和65%

AI股突然慘跌。上周，台積電和艾司摩爾（ASML）兩家半導體製造業重量級公司因獲利下滑引發廣泛拋售後，拖累類股表現。在前...

衝刺AI手機！蘋果悄收購兩公司 不靠Nvidia就能執行演算

蘋果公司據報導已接連收購兩家AI公司，兩家業者都是專注於為iPhone縮小大型語言模型規模的工作，目標是讓蘋果的手機能順...

FT：美國基本情境仍是降息 但市場反映有20%機率會升息

聯準會（Fed）不僅不會降息，還可能再度升息，這個今年初根本難以想像的情境，如今卻隨美國經濟數據優於預期以及決策官員的鷹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。