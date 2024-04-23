日財務省和日銀各自放話 準備阻貶日圓且不排除升息

日本財務大臣鈴木俊一周二表示，上周他和美國和韓國舉行的三邊會談，已就外匯市場採取適當行動立好基礎。日本央行總裁植田和男則表示，如果通膨趨勢如預期加速 朝向2%的目標發展，日銀還會再升息。

日圓兌美元周二報154.74日圓，日圓兌美元在紐約尾盤收在154.85日圓，跌到1990年以來的最低價位。

鈴木對國會說：「我對日圓貶值推高進口成本深感憂心。我們的看法不僅在會見韓國財長時得到認同，連同美國在內的三邊會談中也得到認同。」

他說：「不容否認，這些發展為日本(在外匯市場)採取適當行動立好了根基，不過我不會透露是什麼行動。」

上周，美國、日本和南韓財金首長首度三邊對話時同意就外匯市場的動態「密切諮商」，日韓對本國貨幣最近大幅走貶同表關切。

鈴木告訴記者：「東京當局已準備好採取行動來應對過度的匯率波動，不排除任何選項 。」

日圓疲軟雖有助於出口，卻也因此推高進口價格，進而拉抬家庭的生活成本。

植田則對國會說：「如果我們的物價預測出現變化，這也將成為調整貨幣政策的一個原因。但我們對升息的具體時間和速度，並無任何預設的想法。」

日本央行為期兩天的政策會議將於周五結束，會議料將維持利率不變，並發布新的經濟成長和通膨預測。