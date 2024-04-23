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IC設計軟體業也走軟？EDA大廠益華財測不佳 盤後重挫6%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
電子設計自動化（EDA）大廠益華電腦（Cadence）。路透
電子設計自動化（EDA）大廠益華電腦（Cadence）。路透

電子設計自動化（EDA）大廠益華電腦（Cadence）周一預估的第2季營收數字低於分析師預期，此時這家晶片設計軟體製造商面臨來自主要競爭同業新思科技（Synopsys）的激烈競爭。

益華電腦預期，本季營收為10.3億至10.5億美元，低於分析師平均預估的11.1億美元。

益華電腦股價在22日收盤後的交易重挫5.8%至每股268.50美元，一度下跌超過7%。該公司表示，預期全年營收為45.6億至46.2億美元，中間值符合分析師預估的45.9億美元。

益華策略與新事業高級副總裁莫迪（Nimish Modi）向路透表示，公司的營收成長將著重在今年第4季。

莫迪說，該公司新一代的Palladium超級電腦將協助加速設計晶片和軟體，這項產品將在第3季上市、銷量在第4季提升，「客戶正在等待這些系統。我們正在接訂單，但要等一段時間讓這些開始發揮成效，等到我們進入下半年」。

益華和新思科技正受惠於更多公司設計自家的晶片、採用這類系統。雖然兩大EDA廠長久來市值大至相當，但如果新思科技完成以350億美元收購工程設計軟體公司Ansys，公司規模將會更大。

益華電腦公布在截至3月底止的一季營收下滑1.3%至10.1億美元，大致符合市場預估的10億美元，但根據LSEG的數據，這是益華14多年來首度單季營收下滑。

益華電腦將營收下滑歸因於去年同期出貨比往常一般水準更高、墊高比較基期的影響，當時是為了出清硬體產品的積壓訂單。

該公司預期本季經調整後的淨利為每股1.2美元至1.24美元，低於市場預估的1.43美元。

益華電腦還將年度經調整後的獲利預估，從先前預估的每股5.92美元調升至5.93美元。不過，這略低於分析師預估的5.94美元。

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