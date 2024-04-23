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OpenAI的CEO奧特曼 現在投資什麼？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼正押注，太陽能發電和能源儲存的新技術可滿足該行業資料中心的部分用電需求。路透
OpenAI執行長奧特曼正押注，太陽能發電和能源儲存的新技術可滿足該行業資料中心的部分用電需求。路透

生成式AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的執行長奧特曼（Sam Altman）正押注，太陽能發電和能源儲存的新技術可以滿足該行業資料中心的部分用電需求。

Exowatt的成立是為了解決大型資料中心對清潔能源的需求，該公司最近籌得2,000萬美元，奧特曼是投資人之一，其他投資人包括風投公司Andreessen Horowitz。

電力需求是AI產業的一個焦點。供應受限有礙成長。需求激增則可能減緩轉型至清潔能源，因電力公司必須保留燒煤的火力發電廠和天然氣發電廠以滿足需求。

許多地區的太陽能、風能和電池技術都還不夠先進，也不夠便宜，無法以具成本效益的方式全天候提供資料中心所需電力。一座新設資料中心的用電量相當於數十萬個家庭的用電量。

從亞馬遜到OpenAI大金主微軟等公司都在向發電靠攏，以確保能獲得他們需要的電力。

Exowatt的作法不是在野外將太陽能電池板一字排開，而是開發出與貨櫃尺寸相當的模塊，內含透鏡，能將太陽能轉化為熱能。然後用這些熱量加熱廉價的基本材料，就像用電加熱烤麵包機，而模塊每天可儲存能量達24小時。

他們靠儲存熱能來降低成本。要發電時才讓熱能通過發動機。許多公司都在研究太陽能和低成本熱能電池，Exowatt認為自己的優勢在於將兩者結合在一個裝置。

奧特曼還投資核能，包括核電廠現在使用的核裂變技術和遙遙無期的核融合技術。其他諸如地熱在內的各種研發努力，距離大規模廉價運行也還要再等很多年。

Exowatt優先使用美國製造的組件，以減少對中國大陸的依賴，依2022年氣候法規可獲得豐厚補貼。它可能疊加太陽能發電和儲能的稅收減免，使產品更便宜。該公司的目標是今年稍晚為資料中心客戶部署首批設備。

該公司希望在沒有補貼的情況下，也能提供每千瓦小時（ kWh）1美分的廉價電力，遠低於能源豐富地區如德州目前提供的最廉價電力。

Exowatt聯合創辦人兼執行長Hannan Parvizian是一名工程師，曾效力於特斯拉、奇異和西門子。他先前創辦了一家垂直起降的無人機公司，2022年被收購。去年，他與Atomic的執行長Jack Abraham合作成立Exowatt，兩人測試了大約50種模塊設計。Abraham與奧特曼是朋友，促成後者的投資。

太陽能發電 奧特曼 投資人

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