日圓收在34年新低154.85 美債殖利率高 日官方難出手

日圓兌美元周一在清淡交易下跌到34年新低，市場參與者從聯準會（Fed）長時間維持較高利率的立場中尋找線索，也對日本當局進場阻貶的日圓的任何跡象保持警覺。

日圓兌美元在紐約尾盤貶值0.1%至154.85，是34年來新低價位，距離交易員預計的下一個可能進行干預的155日圓關卡僅一線之遙。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌不到0.1%至106.077。

市場參與者意識到，儘管日圓今年多次觸及34年低點，但日本一直沒有出手干預。

法國巴黎銀行董事總經理兼美洲宏觀策略主管Calvin Tse說：「我認為，他們一直都很謹慎，不敢阻擋這種趨勢。但是，如果我們看到一種環境，比如說美國公債殖利率開始走低......那麼至少在他們（財務省）看來，這就為他們提供出手的機會。簡言之，如果......推動美元兌日圓走高的因素是美國公債殖利率上升，我不認為他們會進行干預。」

美國10年期公債殖利率周一從上周五的4.613%小幅上升至4.622%。

日本央行總裁植田和男在20國集團(G20)財金領導人華盛頓會議結束後表示，如果日圓匯率貶值大幅推高通膨，日本央行可能會再次升息，這凸顯了弱勢本幣已成為決策者的兩難選擇。

歐元兌美元報1.0651美元，變化不大，本月勢將創1月以來最大單月跌幅；英鎊兌美元貶值0.1%，報1.2352美元。

美元兌加幣貶值0.4%至1.3718，連續四天下跌；在空頭回補的推動下，加幣成為同期表現最佳的G-10貨幣。