台積電ADR終於反彈 擺脫六連跌 較台北溢價14.2%
台積電ADR周一上漲1.6%，收在129.75美元，較台北交易溢價14.2%。費城半導體指數在輝達（Nvidia）（AMD）領軍之下上漲1.7%。
標普500指數和那斯達克綜合指數連跌六日後，周一率美股反彈，隨著企業超級財報周到來，投資人寄望大型科技公司能夠實現對人工智慧（AI）的厚望。
標普500指數周一上漲43.37點，漲幅0.9%，報5,010.60點；那斯達克綜合指數上漲169.30點，漲幅1.1%，報15,451.31點。道瓊工業指數上漲253.58點，漲幅0.7%，收在38,239.98點。輝達（Nvidia）反彈4.4%，率大型科技股上漲。
台灣加權股價指數周一下跌115.90點，收在19,411.22點。台積電下跌1.1%，收在742元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 166.22 +1.29 144.50 15.03
中華電 CHT 125.86 +1.82 125.50 0.28
台積電 TSM 847.42 +1.61 742.00 14.21
聯電 UMC 48.85 +1.08 48.90 -0.10
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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