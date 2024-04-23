美股擺脫六連跌 Nvidia率大型科技股反彈 焦點轉向財報

標普500指數和那斯達克綜合指數連跌六日後，周一率美股反彈，隨著企業超級財報周到來，投資人寄望大型科技公司能夠實現對人工智慧（AI）的厚望。

標普500指數周一上漲43.37點，漲幅0.9%，報5,010.60點；那斯達克綜合指數上漲169.30點，漲幅1.1%，報15,451.31點。道瓊工業指數上漲253.58點，漲幅0.7%，收在38,239.98點。輝達（Nvidia）領軍反彈之下，費城半導體指數上漲1.7%。

美國10年期公債殖利率周一從上周五的4.613%小幅上升至4.622%。

標普500指數成份股中約180家公司，占市值的40%以上，都將於本周發布財報。在市場關注財報之前，對地緣政治局勢的疑慮及聯準會（Fed）不會急於降息的信號引發股市大跌。Fed決策者進入5月1日政策會議前的靜默期。

Miller Tabak + Co.的Matt Maley說：「獲利光是超出預期還不夠，」「要想股市重拾漲勢，還得看到美國企業給出更佳展望。」

Villere & Co投資組合經理Lamar Villere說：「我認為這只是標準的逢低買入，在回調5%後…開始投入資金。」

對於企業能不能提供強勁預測，華爾街策略師看法各異。摩根士丹利的威爾森（Michael Wilson）表示，他預料獲利成長會隨著經濟走強而好轉；摩根大通同行Mislav Matejka卻主張，高通膨、美元走強和地緣政治緊張局勢讓前景蒙上陰影。高盛集團交易部門說，避險基金無視市場整體波動性，重新開始買進全球股票，以兩個月來最快步伐買進科技股。

輝達（Nvidia）反彈4.4%，率大型科技股上漲。蘋果（Apple）上漲0.5%，美國銀行將該公司列為2024年首選股，對即將公布的業績持樂觀態度。

貝萊德投資研究所在周報中表示，本周的美國企業財報將是判斷在長期高利率環境下，他們是否能繼續支撐風險偏好的關鍵。

微軟、Alphabet、Meta Platforms 和特斯拉（Tesla）定於本周公佈業績，就此拉開「科技七雄」財報季的序幕。特斯拉在周二發布財報前股價下跌3.4%，連續七天下挫，在美國降價之後，又在中國大陸和德國等一些主要市場降價。Alphabet上漲1.4%。

Coastal Wealth的Jeremy Straub表示，本周對於市場來說意義重大，大型科技股財報和周五的關鍵通膨數據有可能重新定義市場短期走向。

他說：「如果大型科技公司的獲利和周五的通膨數據令人失望，可能會延長當前股市調整的持續時間和深度，」他指出，「雖然股市可能還有進一步下跌的空間，但我們仍對2024的股市持建設性看法。」

以色列和伊朗之間的緊張局勢有所緩和，有助恢復市場信心。布蘭特原油期貨下跌0.3%，至每桶87美元。黃金期貨在上周五創下史上新高後，周一下跌2.8%。

本周率先公布財報的Verizon Communications下跌4.7%，因為營收不及華爾街預期。