財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
豪宅等優質房地產是深受億萬富豪青睞的投資標的。　　　美聯社
豪宅等優質房地產是深受億萬富豪青睞的投資標的。　　　美聯社

超級富豪的生活截然不同，他們的投資策略也與一般投資人的投資組合大相逕庭，這類極富族群大多不會在股市殺進殺出，也不太會碰加密貨幣，而是把錢放在優質房地產、透過家族辦公室理財，或是購買職業運動隊伍、成立創投、私募股權公司等。

昇世財富管理（新加坡）行政總裁丁克鳴（Kevin Teng）表示：「雖然沒有官方門檻，但億萬富豪或總淨資產超過1億美元的個人，是進入這個0.001%俱樂部的一個很好基準。」

昇世的數據顯示，在全球億萬富豪約有28,420人，主要集中在紐約市、舊金山灣區、洛杉磯、倫敦和北京。

丁克鳴告訴財經新聞網站CNBC：「這些城市擁有健全的金融基礎設施、充滿活力的創業生態系統，以及利潤豐厚的房地產市場，使它們成為吸引超級富豪的目的地。」他說，這個極富族群在投資方面是有選擇性的。

私人家族投資辦公室Dandrew Partners執行長布西密（Salvatore Buscemi）表示：「如今，他們不會投資致富、快速、非流動性的東西。例如，這意味著他們並不真正從事公開交易的股票。」

布西密說：「無論你相信與否，他們實際上甚至不投資加密貨幣。」「他們想要的是保護他們的遺產和財富。」

首先是投資房地產。布西密說，億萬富豪的投資組合通常以「非常強大、穩定的房地產為特色」。這些富人傾向於「炫耀性資產」A級房產，或是通常在過去15年內建造的投資級資產。

Tiger 21（由超高淨值企業家和投資者組成的網絡）的創辦人兼董事長索南菲爾德特（Michael Sonnenfeldt）告訴CNBC，房地產投資通常佔這些個人投資組合的27%。

其次是以家族辦公室為投資工具。全球財富情報公司新世界財富（New World Wealth）分析師阿莫伊爾斯（Andrew Amoils）表示，擁有如此財富的個人資金通常由單一家族辦公室管理，該家族辦公室負責處理一切事務，包括遺產、家庭帳單、信用卡、直系親屬開支等。

阿莫伊爾斯說：「這些家族辦公室通常擁有慈善基金會和創投部門，投資於高成長的新創企業，」

自2019年以來，全球家族辦公室的數量增加了兩倍，去年全球家族辦公室數量突破4,500個，管理資產總額估計達6兆美元。

另類投資也可能是這些超級富豪的投資選項。布西密說，超高淨值人士也在探索購買職業運動隊伍股權的可能性。他說：「這是一個非常非常隔絕的群體，需要的不僅僅是金錢。」

布西密解釋說，高檔的獨特性是主要吸引力，因為這些富有的人希望與地位相似的人交往。他說：「在美國，當你購買一支職業美式足球隊（NFL）時，他們就會授予你爵位。」就像美國商人兼億萬富豪瓊斯（Jerry Jones）在1989年購買達拉斯牛仔隊（Dallas Cowboys）一樣。

昇世的丁克鳴也指出，這個0.001%的族群更關注固定收益、私募信貸和另類投資。他表示，隨著投資人在傳統市場之外尋求收益來源，私募信貸正獲得關注。

丁克鳴說：「這個趨勢反映出，對具有獨特風險報酬特徵的非傳統資產的興趣正與日俱增。」他並指出，另類投資包括創投、私募股權和實體資產。

房地產 財富 資產

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