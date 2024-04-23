泰衝刺觀光 想辦F1賽事

泰國總理賽塔力爭在首都曼谷舉行一級方程式賽車（F1）的街道賽，盼吸引口袋滿滿的觀光客，擦亮泰國作為旅遊大國的招牌。

彭博資訊報導，賽塔22日會見F1執行長多梅尼卡利時說，泰國已備齊所有舉辦F1賽事的條件。

賽塔在社群平台X貼文指出，受當局之邀，F1的高層已前來曼谷考察賽道路線。總理副秘書長賈克馮說，若泰國在2027年取得主辦F1比賽的權利，可望創造約40億泰銖（1.08億美元）的經濟價值，以及1,000多個就業。

目前F1在東南亞地區的唯一一場賽事，是在新加坡舉行。星國政府說，自從新加坡大獎賽2008年在濱海灣市街賽道登場後，累計吸引逾55萬名外國觀光客，帶進約20億星元（14.7億美元）的收入。

F1今年的賽程中，有33%的賽事是在封閉街道、或一般道路加專用路線的混合式賽道舉辦，比率遠高於十年前的15%左右；賽車手在當局封路後，以超過320公里的時速風馳電掣。