美商務部長：我們晶片比中國先進 「我們」含台灣

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國商務部長雷蒙多接受哥倫比亞廣播公司新聞節目「60分鐘」訪問時說，「我們擁有世上最先進的半導體」，而在主持人追問「我們」是否包括台灣時，她回答「可以這麼說」。

哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60Minutes）主持人史塔爾（Lesley Stahl）提到，華為在雷蒙多（Gina Raimondo）去年8月訪中之際推出Mate60 Pro新手機，「彷彿是在說，看看我們的晶片，可是相當不錯的高階晶片，對吧？」

對此，雷蒙多不表認同，表示華為手機使用的晶片「顯示出美國的出口管制措施已經發揮作用」。

雷蒙多告訴史塔爾：「（中國的晶片）落後我們在美國所擁有的多年。我們擁有世界上最先進的半導體，中國沒有。我們在創新上超越中國。」

主持人史塔爾說：「嗯，『我們』，你指的是（包括）台灣嗎？」

雷蒙多回答：「可以這麼說。」

60分鐘節目指出，美國的科技公司雖設計出全球最先進的晶片，但實際上都不在美國本土生產製造。這些最先進的晶片9成來自台灣，而它們對美國軍事武器的未來而言很重要。

節目中，主持人史塔爾也問雷蒙多，「中國動輒揚言，你知道，像狼一樣，威脅要侵略台灣」，有人說原因就出在他們想把手伸向那些晶片。

雷蒙多回應說：「這是個問題，也是個風險，讓我們變脆弱。」

由於擔心先進半導體晶片會被用於增強中國軍事能力，華府多年以來竭力封鎖，不讓北京取得先進晶片及生產設備。

華為是美中科技戰的象徵，美方擔心華為可能用其設備監視美國人，商務部要求美商對華為出口時必須申請許可證。華為於2019年被列入所謂的「實體名單」。

半導體 國軍 美國

延伸閱讀

經濟日報社論／中美交鋒 為何美國愈來愈顯吃力？

史丹佛AI指數報告 美國頂尖模型61個遠超歐盟

經濟日報社論／美國終於發現中國是「難啃的骨頭」

台積電別想了？英特爾拿到晶片法案最大筆補助！美商務部高層：不可能拿到更多

相關新聞

中東緊張局勢和緩 美股早盤止血回漲

美股22日早盤上漲，隨著中東緊張局勢緩和，華爾街投資人本周計劃站穩腳步，準備迎接未來一周將公布的科技大廠財報和通膨數據。

[MLIV調查] 科技巨頭財報將至 標普500指數有望揚眉吐氣

【彭博】-- 最新一期彭博Markets Live Pulse調查顯示，儘管市場對債券殖利率飆升的擔憂加劇，但美國企業的強勁盈利可以幫助標準普爾500指數走出最近的泥潭。

美國火熱的經濟引發各國擔憂匯率貶勢加重

【彭博】--美國總統拜登本周在賓夕法尼亞州的競選活動中稱讚美國蓬勃發展的經濟是世界上最強勁的。與此同時，在華盛頓開會的各國財政長們發出了不同信息：給經濟降溫。

黃金漲勢耀目 大陸厥功至偉

【彭博】-- 黃金價格今年升至每盎司2,400美元上方的歷史高位，吸引了全球市場的目光。作為世界上最大的黃金生產國和消費國，中國大陸處於這波非凡漲勢的前沿和中心。

AirPods、勞力士、LV包都有！這家店賣遺失行李物品 粉絲朝聖

活生生的蛇、壁掛公羊頭、美國總統尼克森簽名的萬聖節卡片，根據Unclaimed Baggage的報告，這都是2023年無...

中東緊張局勢趨緩 美股開高

美國主要股市指數繼上一個交易日大跌後今天開盤走高，主因中東緊張局勢趨緩，提振風險偏好，投資人亦正等待本週即將公布的大型科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。