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馬國攻IC設計 拚東南亞一哥

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

馬來西亞政府22日宣布，馬國計劃打造全東南亞最大的IC設計園區，並將提供租稅優惠、補貼與免簽證費等獎勵措施，以吸引國際科技公司和投資人。

路透報導，馬來西亞的目標是將吉隆坡打造成東南亞地區的數位重鎮，力拚2030年擠入全球新創生態系指數的前20名國家。馬來西亞總理安華表示，規劃中的IC設計園區是馬來西亞努力不再侷限於後端的晶片封測、要朝高價值的IC設計前端作業發展的一環。

目前馬來西亞是半導體產業的主要參與國，晶片封測產能占全球的約13%。

安華表示，這座園區會由馬來西亞中部的雪蘭莪州支持，將迎接世界級的大租戶進駐，並且與英國晶片設計公司安謀（Arm）等跨國企業合作。不過，安華沒有提供進一步的細節。

安華在KL20高峰會上表示，馬來西亞主權財富基金國庫控股（Khazanah Nasional） 也將推出一檔基金，投資具創新能力的高度成長型馬來西亞企業，初步提撥10億馬元（2.09億美元），政府目標推出新政策，支持馬來西亞新創公司。

馬國經濟部長拉菲茲（Rafizi Ramli）表示，當局將提供獎勵措施給尋求在馬國投資的外國創投公司、科技公司與估值達10億美元的獨角獸新創公司，包括補貼辦公空間、豁免工作簽證、遷移據點服務與適用較低的公司稅率。拉菲茲說：「我們希望吸引全球獨角獸企業進入馬來西亞，創造高技能和高價值的就業機會，同時培養未來的企業家和科技領域的高階主管。」

日經報導另指出，這項計畫名為獨角獸黃金通行證（Unicorn Golden Pass）。拉菲茲表示，在該計畫下，馬來西亞將成為跨國科技公司的東南亞據點。

大馬政府也已推出創投黃金通行證，提供的獎勵措施包含豁免資深創投主管的工作簽證費用等。根據政府的聲明，無論是跨國或區域性的創投公司，只要管理資產逾1億美元，並有投資成功科技公司的良好紀錄，就符合計畫資格。

獨角獸 馬來西亞

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