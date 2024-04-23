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美公債殖利率天花板…近了

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

就在美國公債本月邁向今年最差單月表現之際，本周又面臨大批公債標售，將考驗美國公債已觸抵今年最高水準的殖利率，是否已經到頂。

投資人如今面臨棘手的一周，不僅有中東地區緊張局勢導致震盪加劇的風險，市場還得消化新發售總額達1,830億美元的2年期、5年期和7年期公債，前兩種債將達到歷史新高規模，此外，本周五還有關鍵的通膨數據即將公布，也將左右市場對聯準會（Fed）政策路徑的預期。

本月因美國經濟展現韌性，市場對Fed降息日程一再挪後，也刺激美國公債殖利率勁揚；同時已有強烈跡象顯示，投資人正準備進場買債。

Fed主席鮑爾上周暗示不急於寬鬆貨幣政策之後，美債掀起又一波賣壓，導致2年期公債殖利率一度突破5%。

對於尋求投靠短天期債券的經理人而言，5%無疑是個神奇數字。Brandywine全球投資管理公司經理人 Jack McIntyre認為，鮑爾的表態強化了美債價格可能觸底的味道。

美國2年期公債殖利率上周收在4.99%左右，因此周二的公債標售有可能取得至少5%的票息，這將是去年來首見情況，在此之前，投資人已有十多年沒見到這麼高的利息。

品浩（Pimco）經理人卡德齊爾說：「在2年期公債標售中出現5%的票息是可能的，且就快了。」他說，Pimco一直在加碼利率投資部位，偏愛短期美債和5~7年期債。

當然，殖利率也可能繼續升向去年10月的高點，當時有些期限的殖利率曾突破5%。

有充足的證據表明需求已經出現。上周，20年期公債標售結果不錯，殖利率觸及紀錄次高水準。此外，摩根大通最新的客戶調查顯示，投資人的美債淨多頭升至數周以來最高。

去年2年期債出現5%的票息時，提供了一個買進時機，投資人記憶猶新。後來隨著市場預期Fed可能最快在3月降息，殖利率1月後來降至4.15%以下。

儘管交易者如今預期，Fed會等到第4季才會降息，但今年至少終究有可能轉為寬鬆，這表示新的2年期和5年期債仍有增值的空間。

Fed 投資人 美國

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