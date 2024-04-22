快訊

中科院九鵬基地傳巨響！救護車鳴笛民憂「彈藥出意外」 真相曝光

中信金送「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」！7家金控股東會紀念品一次看

國家警報響大雷雨來了！宜蘭、花蓮下到4點 山區暴雨警戒

哥大親巴勒斯坦示威持續 拜登譴責校園反猶行動

中央社／ 紐約21日綜合外電報導

哥倫比亞大學親巴勒斯坦示威者要求學校拒收與美國主要盟友以色列有關企業捐款的示威進入第5天之際，美國總統拜登在今天譴責大學校園內一切的反猶太主義。

因為以色列與哈瑪斯（Hamas）的戰爭以及隨之而來的加薩（Gaza）人道主義危機，在哥倫比亞大學（Columbia University）校園紮營抗議的學生，呼籲這所與特拉維夫大學（Tel Aviv University）有交換學生計畫的紐約名校，抵制所有與以色列相關的活動。

拜登在猶太教節日逾越節（Passover）前夕發表的聲明中說：「最近幾天，我們仍看到騷擾猶太人、呼籲對猶太人暴力相向的現象。這種公然的反猶太主義是應受譴責的、也是危險的，這在大學校園或我國任何的地方都絕對沒有立足之地。」

自從去年10月7日哈瑪斯發動襲擊、以色列針對加薩進行報復攻擊以來，美國各大學已經成為全美激烈文化辯論的焦點，許多學生的親巴勒斯坦立場被指責是反猶太主義。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，哥倫比亞大學正統派猶太人（Orthodox Jews）學生組織的一名拉比，今天「強烈」建議猶太學生回家。

然而，哥倫比亞大學的另一個猶太組織Hillel在舊稱為推特（Twitter）的X平台上表示，猶太學生不應離開校園，但校方應該「採取更多措施以確保我們的學生安全。」

校園 猶太 美國

延伸閱讀

以哈衝突未減反升 挺巴遍地開花 衝擊拜登選情

NBC最新民調：小甘迺迪吸票 川普失血甚於拜登

西語裔選票亮紅燈 拜登急推救票方案

飛1小時成本20萬…總統競選到處飛 專機開銷誰出錢？

相關新聞

拜登扶植美太陽能產業計畫遇難關！大量廉價中國貨湧入 價格崩盤

國會2022年通過的「降通膨法」(Inflation Reduction Act)撥補數十億元發展美國國內潔淨能源行業，...

中東緊張情勢消退 日股反彈收高

隨著市場對中東緊張情勢的擔憂消退，日本股市主要指數今天收高，從前一週的重挫走勢反彈上攻

哥大親巴勒斯坦示威持續 拜登譴責校園反猶行動

哥倫比亞大學親巴勒斯坦示威者要求學校拒收與美國主要盟友以色列有關企業捐款的示威進入第5天之際，美國總統拜登在今天譴責大學...

FT：紐約證交所就全天候交易徵詢市場參與者看法

英國金融時報報導，紐約證券交易所（NYSE）正就全天候交易的可行性，對市場參與者展開調查。

美債逼近英「特拉斯時刻」 明年恐引爆

美國不斷膨脹的聯邦債務，已經「大到不容忽視」，只要一個不慎，美國將會面臨「特拉斯式」的市場衝擊。美國國會預算辦公室(CB...

蘋果公布供應鏈名單 南亞科、嘉澤與聯詠不在其中

蘋果（Apple）公布2023會計年度供應鏈名單，相較2022年度，IC載板大廠南電重返蘋果供應鏈名單，南亞科、嘉澤、聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。