快訊

「你要打頭還是要被我摸」音樂狼師藏校園20多年 申退暫緩、曾任教校啟動調查

內閣「新賴系」成形 黨內短期尊賴但廝殺亦不遠矣

首例！全聯公司違反併購大潤發結合承諾 公平會重罰2000萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2023年全球軍事開支出爐！台灣位列第21名 年增11%

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所22日公布2023年世界各國軍事支出，全球總額較前一年增加6.8%，反映國際安全秩序惡化。圖為德國土兵在奧古斯特多夫市陸軍基地訓練的檔案照。美聯社
瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所22日公布2023年世界各國軍事支出，全球總額較前一年增加6.8%，反映國際安全秩序惡化。圖為德國土兵在奧古斯特多夫市陸軍基地訓練的檔案照。美聯社

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）公布2023年世界各國軍事支出，全球總額相較2022年增加6.8%來到2.4兆美元，創下繼2009年以來最大年增幅，同時刷新歷史新高。台灣2023年軍事支出也較去年增加11%，達到166億美元（約台幣5450億元），位列第21名，較去年的第20名下降一名。

SIPRI指出，美國、中國大陸、俄羅斯、印度和沙烏地阿拉伯是全球五大軍火消費國。這是全球自2009年以來，首度出現非洲、歐洲、中東地區、亞洲與大洋洲、美洲等五大地區的軍事支出都增加，尤以歐洲、亞洲與大洋洲以、中東地區最為顯著。

中國作為世界第二大軍費支出國，2023年總額預估為2,960億美元，比去年增加6%；SIPRI研究員表示，這間接帶動日本和台灣等周邊國家增加其軍事支出。

美國依舊是北約成員國中最大的軍事開支國，總額達到9,160億美元，較去年增加2.3%，占北約成員國總額的68%。

中東地區軍事開支為2,000億美元，增加9%，是中東過去十年來最高的一次年增幅。

烏克蘭則成為全球第八大軍費國，增長51%，達到648億美元，不過這只是俄羅斯在當年支出的59%。

SIPRI研究員田楠表示，全球軍事開支增加幅度前所未見，直接反映國際和平和安全秩序惡化。

中東 俄羅斯 美國

延伸閱讀

烏克蘭：俄羅斯救援船克里米亞遇襲毀損

網球／WTA斯圖加特女網賽 詹皓晴攜俄羅斯搭檔女雙封后

進一步疏遠俄羅斯？日本成烏克蘭大力資助方 立場轉變原因曝光

正值南海局勢升溫 陸辦西太平洋海軍論壇 俄羅斯海軍總司令將與會

相關新聞

2023年全球軍事開支出爐！台灣位列第21名 年增11%

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）公布2023年世界各國軍事支出，全球總額相較2022年增加6.8%來到2....

美2年債5%殖利率是否是買點 本周公債標售有跡可尋

就在美國公債本月步入今年最差單月表現之際，本周又面臨大批公債標售，將考驗美國公債已觸抵今年最高水準的殖利率是否已經到頂。

鴻海富智康推AI分類回收機器人 搶攻北美市場

2024環保展覽會（Waste Expo）將於5月上旬登場，鴻海旗下富智康指出，現場將展示第三代人工智慧（AI）分類回收...

標普500邁向2022年來表現最糟月份 後市如何？

美股市牛市之路遭遇坎坷，這是因為投資人擔心強勁的經濟表現不利於通膨降溫，債券殖利率飆升。

全球貿易領先指標南韓4月出口表現不錯 Q2貿易擴大復甦

從4月初步貿易數據來看，南韓第2季出口頗有進展，經濟成長前景也更加樂觀。

亞洲股市早盤反彈 日韓澳股上漲1%以上 晶片股續跌

亞洲股市周一開盤上漲，擺脫美股科技股大跌陰影，如今焦點轉向本周即將接連公布的企業財報和經濟數據，以掌握聯準會（Fed）政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。