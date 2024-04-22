2023年全球軍事開支出爐！台灣位列第21名 年增11%

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）公布2023年世界各國軍事支出，全球總額相較2022年增加6.8%來到2.4兆美元，創下繼2009年以來最大年增幅，同時刷新歷史新高。台灣2023年軍事支出也較去年增加11%，達到166億美元（約台幣5450億元），位列第21名，較去年的第20名下降一名。

SIPRI指出，美國、中國大陸、俄羅斯、印度和沙烏地阿拉伯是全球五大軍火消費國。這是全球自2009年以來，首度出現非洲、歐洲、中東地區、亞洲與大洋洲、美洲等五大地區的軍事支出都增加，尤以歐洲、亞洲與大洋洲以、中東地區最為顯著。

中國作為世界第二大軍費支出國，2023年總額預估為2,960億美元，比去年增加6%；SIPRI研究員表示，這間接帶動日本和台灣等周邊國家增加其軍事支出。

美國依舊是北約成員國中最大的軍事開支國，總額達到9,160億美元，較去年增加2.3%，占北約成員國總額的68%。

中東地區軍事開支為2,000億美元，增加9%，是中東過去十年來最高的一次年增幅。

烏克蘭則成為全球第八大軍費國，增長51%，達到648億美元，不過這只是俄羅斯在當年支出的59%。

SIPRI研究員田楠表示，全球軍事開支增加幅度前所未見，直接反映國際和平和安全秩序惡化。