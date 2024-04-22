2023全球軍費開支達新高 歐亞中東漲幅最顯著

根據今天公布的研究報告，隨著世界各地緊張局勢升溫，全球2023年軍事支出達10多年來最大漲幅，創下2.4兆美元的空前新高。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）最新報告顯示，全球軍事支出都上揚，歐洲、中東和亞洲漲幅尤其顯著。

SIPRI高級研究員田楠（Nan Tian）告訴法新社說：「軍費支出總額創歷史新高…且自2009年以來，我們首次看到全部5個地理區域的軍事支出都增加。」

報告內容顯示，2023年軍事支出上升6.8%，為「2009年以來最大年增幅度」。

田楠說：「這反映出全球和平穩定的惡化。世界各地真的沒有一個地區的情勢有所好轉。」

●中國連29年增加軍事支出 日本台灣均成長11%

全球軍事支出前5大國依序為美國、中國、俄羅斯、印度和沙烏地阿拉伯。

中國連續第29年增加軍費開支，增幅達6%，來到約2960億美元。

而在北京加強軍事建設、區域緊張局勢惡化下，也促使鄰國在軍事方面投入更多資金。

日本去年的支出為502億美元，台灣166億美元，兩國均成長了11%。

同時，全球第4大軍事支出國印度的支出增加了4.3%，達到836億美元。

●俄烏戰爭下 兩國和歐洲各國軍費全增加

田楠表示，隨著烏克蘭戰爭尚未落幕，烏克蘭、俄羅斯和「一大堆」歐洲國家軍事支出都有所增加。

根據SIPRI的估計，俄羅斯2023年軍事支出增加了24%，來到1090億美元。而自俄國2014年從烏克蘭手中併吞克里米亞（Crimea）以來，軍事支出已增加了57%。

烏克蘭的軍事支出增加51%，來到648億美元，但基輔當局也獲得了350億美元的軍援，其中大部分來自美國，這意味烏國援助和支出總額約達俄國支出的9/10以上。

在歐洲，波蘭的軍費增幅迄今最大，一口氣漲了75%，來到316億美元。

●地緣政治緊繃 專家：各國恐持續提升軍事力

整個中東地區的支出也有所增加，當地最大支出國沙烏地阿拉伯增幅達4.3%，達約758億美元；第二大支出國以色列2023年增加了24%，達到275億美元，背後一大因素是以色列去年10月7日遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲後，對哈瑪斯控制的加薩（Gaza）發動攻勢。

美國的軍事開支則比其他國家都要多，增幅達2.3%，達到9160億美元。

田楠表示，一來俄烏戰爭「毫無結束跡象」，二來考量中東目前局勢，三來亞洲日趨緊張，種種因素讓他認為，各國可能會繼續提升軍事力。

他說；「預計這種成長趨勢至少將持續好幾年。」