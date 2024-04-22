智利宣布對中國鋼品徵收反傾銷稅 就怕本土鋼廠倒閉

智利對使用於國內挖礦產業的鋼鐵產品課徵臨時反傾銷關稅，藉此支撐搖搖欲墜的本土鋼廠。此舉讓智利礦商與鋼鐵製造業者Cap SA撤回要關閉鋼廠的決定。

根據周六在智利國家公報上公布的命令，未來六個月從中國進口的鋼球及用於製造鋼球的鋼條將分別面臨33.5%和24.9%的關稅。隨著中國經濟減緩，輸入到拉丁美洲的便宜進口品增加，正使後者的鋼鐵製造商承受壓力。智利議員在本月稍早通過八項決議，敦促總統博里奇保護虧損的當地產業，而經濟部長表示正在考慮採取反傾銷措施。

智利的Cap集團在3月宣布正在關閉鋼鐵設施之後，股價已大漲。智利為了支持本土產業的2萬個工作機會，政治人士正在測試該國的自由貿易策略，並且冒著惹怒中國大陸的風險。中國是智利銅品的最大買家。

在最新的命令出爐後，Cap在一份文件中 表示，這項關稅措施符合全球所採取的措施，而且只要這些額外徵收稅費的措施依然生效，旗下的鋼鐵事業就能維持競爭力。