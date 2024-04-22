本周開盤前 五件國際事不可不知

美國人工智慧（AI）概念股上周五重挫，拖累大盤收黑，輝達（NVIDIA）股價暴跌10%、美超微電腦（Super Micro Computer）更狂瀉23%，牽動科技股為主的那斯達克綜合指數重挫逾2%；費城半導體指數和台積電ADR在這波連跌後雙雙陷入修正，顯示投資人搶在大型科技股本周公布財報前大量減碼。不過，標普500指數連跌六日後，今天期指開盤又反彈0.4%，美元大致平穩。

以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美AI股慘！輝達單日重摔10% 美超微崩跌23%

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）上周五宣布將於4月30日公布業績，並未像1月提前發布利多的初步財報，這被華爾街解讀是利空，引發市場對上季財報強勁程度的質疑，賣壓因而湧現，股價單日暴跌23%，報每股713.65美元，為去年8月來最大跌幅。

輝達股價也暴跌10%，報每股762美元，是2020年疫情之初以來最重單日跌幅，市值蒸發逾2,000億美元，市值跌破2兆美元。其他AI概念股聞聲重挫，包括超微（AMD）跌5.4%，美光與Meta都下跌超過4%。加上網飛大跌9%，使那斯達克指數上周五大跌2.1%，一周下來大跌5.5%，為2022年以來的最差單周表現；標普500指數跌破5,000點，一周下跌3.1%，連六個交易日收黑，為2022年10月以來最長連跌。倒是道瓊工業指數在美國運通獲利優於預期的激勵之下上漲211點，扳回一周頹勢。

科技股上周賣壓沉重，先是艾司摩爾（ASML）訂單不如預期，再來是台積電（2330）下修2024全年全球半導體市場展望。台積電ADR上周五再跌3.4%，較台北交易溢價10.8%，這一波連跌六日下來，回檔多達13.2%。費半指數更大跌4.1%，連六日跌幅為12.2%。

美科技四強財報台鏈指標

美股「科技七雄」上周市值合計狂瀉9,500億美元，寫下歷來最大單周市值損失情況；七雄中的特斯拉、Meta、Goolge母公司字母（Alphabet）與微軟預定本周公布財報，美股將受重大考驗，台股相關供應鏈亦將隨之震盪。隨著降息預期消退，美股反彈已顯露疲態。

美股本周進入科技股超級財報周，屆時能否釋出佳音，激勵相關概念股展開反攻，進而強化市場信心，值得密切關注。

受電動車買氣下滑衝擊的特斯拉，將在23日盤後公布財報，該公司今年來股價挫跌41%，當天也有半導體風向球德儀發布業績；緊接著IBM、社群媒體巨頭Meta預定24日盤後公布上季業績，Meta營收料將躍增26%、淨利激增近一倍，Meta股價年初來大漲約36%。

在25日盤後會迎接另一波重頭戲，包括英特爾、微軟與字母。市場預料微軟上季營收與獲利的增幅都將超過15%，股價今年來漲6%。

以伊淡化衝突全球鬆口氣 油、金行情趨平穩

以色列上周五對伊朗展開報復，伊朗聲稱擊落三架無人機，未承認有其他傷亡或經濟損失，以色列也沒有再出聲，BBC報導，儘管過去一周來兩國互打，但雙方後續都淡化處理，這波衝突似已落幕。國際油價與黃金價格19日也僅短暫急漲，稍後都平穩下來。

布蘭特原油期貨19日收盤微漲0.2%，報每桶87.29美元；美國西德州原油期貨小漲0.5%，報83.14美元。紐約黃金現貨價格也只上揚0.5%，報每英兩2,391.93美元，並未再創新高。

上周五伊朗核子計畫重鎮與空軍基地所在城市伊斯法罕上空回盪著爆炸聲，但德黑蘭當局不正面承認這是以色列所為，伊朗外長阿布杜拉希安接受NBC採訪時說：「發生的事件不是空襲，那更像是我們小孩的玩具，而不像無人機。」

美國眾議院通過援烏以台法案 對台附有但書

美國眾議院上周六通過對烏克蘭610億美元的最新援助法案，結束了長達六個月的政治僵持局面，期間烏克蘭的庫存在與俄羅斯作戰過程中不斷減少。

這項法案和對以色列和台灣的援助議案合併表決，形成總計950億美元的對外援助法案。這項法案預計本周會在參院過關。

美國眾院其中通過一項規模80億美元的援助議案，以防中國大陸武力犯台。台灣援助法案中，包括向台灣提供20億美元的外國軍事融資，以及19億美元補充用於為台灣提供物資和服務的美國武器庫存，還有33億美元用於開發潛艇基礎設施。不過美國堅持主張，台灣不應公然走向獨立來挑釁中國大陸。

特斯拉三車型大降2,000美元 緩解庫存困境

美國電動車大廠特斯拉試圖在公布上季財報前力挽狂瀾，在美國市場對Model Y、Model X和Model S全面降價2,000美元，以緩解庫存攀高的困境。執行長馬斯克也以業務繁重為由，暫緩訪問印度。

為衝刺銷量，特斯拉上周五（19日）晚間把休旅車Model Y基本款的在美售價調降2,000美元至42,990美元，若加上聯邦稅額抵減所提供的優惠，這款車型的價格已降至35,490美元，追平Model Y歷來最便宜的美國售價。Model Y長程版、性能版也一併降價2,000美元。