快訊

國家級警報！0時35分花蓮近海規模5.3地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美企滿手現金 加碼貨幣基金

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

美國企業界正以新冠疫情以來最快的速度控留現金，既為聯準會（Fed）延後降息建立緩衝部位，也把現金投入殖利率超過5%的貨幣市場基金及相關投資，以賺進利息、拉高獲利。

過去一年來美國利率居高不下，成為現金充裕企業的一大福音。這些企業將資金投入現金存款，及3個月期之內的投資標的，包括貨幣市場基金、國庫券及商業票據，儘可能爭取較高的現金收益率。企業也投資短期及長期證券。

臉書母公司Meta去年的利息及投資所得暴增三倍多至16億美元，Google母公司字母（Alphabet）利息收入也激增78%至39億美元。

摩根大通的數據顯示，去年底時，標普500指數成分企業帳上56%的資金是以現金及約當現金的型態持有，比率為2020年第1季以來最高，其餘則是證券。

企業將更多現金投入貨幣市場基金。去年底時，貨幣市場基金持有的現金總額增加22%到6.3兆美元；其中約14%來自非金融類企業，其餘則來自家庭、政府．退休金基金、壽險業者及其他企業。今年第1季底時，總額再增至6.4兆美元。貨幣市場基金的吸引力在於流動性高於定存單和其他短期投資，且目前的利率高達5.10%左右。

企業也要求銀行提高存款利率。過去一年來企業利息收入增加，也提振獲利。2023年標普500指數非金融類企業的利息及投資收入倍增至695億美元，同期利息費用則增加23%。

去年底，蘋果、Meta、亞馬遜、微軟及字母等五大科技公司現金投資總額，占500大非金融類企業總額的23%；這五大科技巨擘去年增加現金餘額及貨幣市場投資，但減少公司債、公債、機構證券等其他其他投資。

利息 美國 貨幣

延伸閱讀

國巨18日法說後 五大外資證券看多：庫存去化近尾聲

美科技四強財報 台鏈指標

AI為什麼眼見不能為憑？Meta貼標籤方法可行？一窺深偽技術背後科技

Fed降息疑雲震撼全球市場！從美元升、金價飆可見端倪

相關新聞

IMF：印度GDP明年超車日本

國際貨幣基金組織（IMF）的最新預測顯示，印度明年可望超越日本，成為全球第四大經濟體，比去年10月的預估提早了一年，主因...

AI新創 搶兆美元大餅

美國晶片大廠輝達（Nvidia）成功帶起人工智慧（AI）晶片熱潮、並贏得第一輪AI大戰後，除了各家晶片大廠都想與輝達爭鋒...

專家：資料中心推動AI及加密幣發展 但恐威脅氣候

人工智慧（AI）、加密貨幣和遠距工作等熱門趨勢，都依賴龐大的全球資料中心網路所提供的處理能力。

美企滿手現金 加碼貨幣基金

美國企業界正以新冠疫情以來最快的速度控留現金，既為聯準會（Fed）延後降息建立緩衝部位，也把現金投入殖利率超過5%的貨幣...

金價衝新高 大陸扮推手

國際金價近來漲破每英兩2,400美元，衝上歷史新高，原因包括中東及烏克蘭戰爭的地緣政治緊張、及美國降息前景不明，但其實這...

日銀利率 將按兵不動

日本銀行（央行）本周將召開利率決策會議，預估將按兵不動，但經濟學家提醒須關注總裁植田和男發言的鷹派程度、以及是否釋出要減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。