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IMF：印度GDP明年超車日本

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
國際貨幣基金組織最新預測顯示，印度明年可望超越日本，成為全球第四大經濟體。（路透）
國際貨幣基金組織最新預測顯示，印度明年可望超越日本，成為全球第四大經濟體。（路透）

國際貨幣基金組織（IMF）的最新預測顯示，印度明年可望超越日本，成為全球第四大經濟體，比去年10月的預估提早了一年，主因為日圓重貶使日本經濟規模加速縮小。相較下，印度則因人口增加，經濟不斷擴張。

IMF在今年4月的最新版世界經濟展望（WEO）報告中，微幅修正印度和日本以本國貨幣匯率計算的名目國內生產毛額（GDP）預估值，換算成美元後，2025年印度GDP總額將為4兆3,398億美元，高於日本的4兆3,103億美元。

IMF去年10月原先預測，印度GDP將在2026年超越日本，但日圓貶值似乎使以美元計算的日本經濟規模縮小，導致日本排名加速下滑。IMF預測，印度明年GDP將成長6.5%，遠高於日本的1%。日本GDP已在2023年遭德國超越，落居全球第四大經濟體，若明年再遭印度趕上，日本的GDP排名將降至全球第五。

在日圓走貶之際，印度盧比兌美元匯率從去年初以來大致持平，原因似乎是印度央行干預匯市，目前匯價約在83盧比兌1美元。IMF在去年12月針對印度的分析報告指出，印度當局對匯市的干預可能超乎所需水準。印度央行則反駁表示，IMF是只憑短期匯率趨勢，做出不正確的分析。

2014年時，印度名目GDP排名為全球第十。如今IMF預估，印度在超越日本後，到2027年時將再追過德國，躍居世界第三大經濟體。印度的國內汽車銷售已在2022年超車日本，成為全球第三大車市，僅次於中國大陸和美國。

印度在新冠疫情期間經濟遭受重創，但受惠於人口增加，近年來經濟出現高成長。印度央行預估，2024年度實質GDP將成長7%。

儘管印度中產階級持續壯大，但目前名目人均GDP僅約2,500美元，約為中國大陸的五分之一，接近孟加拉的水準。

印度進行國會選舉，彭博資訊策略師分析指出，印度股市今年來超越彭博追蹤92國基準指數中的70國，不論總理莫迪是否贏得連任，股市都能上漲。若莫迪贏得少見的第三任期，印股將大漲，即便在野陣營勝選，股市也會因改革希望而走高。

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