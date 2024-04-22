國際政盪 新加坡安撫外銀
英國金融時報（FT）報導，新加坡近來已罕見地與跨國銀行業者舉行一系列高層簡報會，試圖向外銀保證，在中國大陸與西方關係緊張之際，這座金融中心依然可以維持穩定和中立。
報導指出，過去六個月來星國官員與花旗、渣打等美、歐金融機構，以及一些本國銀行舉行了這些會議。消息人士說，在總理李顯龍辦公室安排的多場會議上，官員們討論了美中競爭、中東衝突、烏克蘭戰爭，及8月震驚該國的22億美元洗錢醜聞。
國家安全統籌部長張志賢主持許多這類討論。 知情人士稱，外交部長維文、貿易和工業部長顏金勇和內政部長尚穆根也參加一些簡報會。參與簡報的部長們試圖強調新加坡的安全、可靠和可信度。
在美中緊張加劇之際，新加坡已策劃一條作為中立金融中心的路線，這些簡報也顯示星國在大量的中國大陸人員和資本流入後，加強其中立決心。
一位與會者說，美中緊張是會談重要議題，官員們試圖導正星國的傾中「誤解」。另一位與會人士表示，政府試圖保證，在當局對該國史上規模最大的22億美元洗錢案展開調查後，金融機構不會面臨非必要的監管。
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