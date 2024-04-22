日銀利率 將按兵不動

日本銀行（央行）本周將召開利率決策會議，預估將按兵不動，但經濟學家提醒須關注總裁植田和男發言的鷹派程度、以及是否釋出要減持日本公債的「量化緊縮」訊號。

日銀將於25~26日開會，並於26日公布利率決策，預料將維持短期利率目標於零~0.1%區間不變。投資人將緊盯日銀是否特別提及通膨風險，揣測未來升息步調。

彭博資訊經濟學家認為，日本通膨與日銀的利率路徑都有上行風險，日圓貶值與國際油價上漲，可能將加劇日銀對通膨可能高於其展望的擔憂，這可能促使日銀宣布啟動量化緊縮措施，開始減少持有的日本公債。

日銀也將發布最新的通膨展望報告，可能上修2024、2025年度的核心消費者物價指數（CPI）預期，並將預測2026年度的核心CPI將約為2%。

日本26日也將發布作為全球通膨領先指標的東京4月CPI報告，可能再度回升，不計生鮮食品的核心CPI年升率將升至2.5%，高於3月的2.4%。